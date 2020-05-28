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美联储“褐皮书”显示疫情导致美国经济出现“混乱局面”

2020年05月28日13:21  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿5月27日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会27日发布的全国经济形势调查报告显示，新冠疫情导致美国经济出现“混乱局面”，大部分辖区经济活动急剧下降，整体经济活动也下降，就业继续减少。

　　美联储这份报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，与4月份发布上一份“褐皮书”时相比，所有辖区经济活动都出现下降，大部分辖区经济活动急剧下降。由于商场等零售场所继续强制关闭，消费者支出进一步减少。由于经济前景存在高度不确定性，多数企业对经济复苏的潜在速度持悲观态度。

　　行业方面，旅游和出行锐减导致休闲和酒店行业衰退尤其严重，汽车销售也低于一年前水平。大多数辖区制造业活动急剧下降，汽车、航空和能源相关企业生产明显疲软。部分由于新上市房屋数量减少和多数辖区限制房屋销售，住宅销售大幅下滑。

　　就业方面，由于保持社交距离以及“居家令”等举措导致大量企业关停，所有辖区就业继续减少，大多数辖区就业严重受损。其中，零售、休闲和酒店行业就业进一步大幅下降。

　　此外，物价整体趋于稳定但略有下降。由于需求疲软打压销售价格，服装、酒店客房和机票价格走低，部分辖区石油、钢铁和一些农产品价格下滑。同时，供应链中断和强劲需求导致肉类和新鲜水果等食品价格上涨。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将在6月9日至10日举行。

(责编：崔越、燕勐)
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