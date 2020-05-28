“我们看好中国发展前景”(会内会外)

华侨华人

在国家支持下化危为机

“召开全国两会，对内而言，极大提振了我们的信心和士气，鼓励我们育新机、开新局。”2002年就回国创业的归侨、贝达药业股份有限公司董事长丁列明说，“对外来说，这是一个非常重要的标志性事件，一方面向世界宣告中国抗疫斗争取得重大成果，让大家看到曙光，另一方面发出常态化疫情防控下促进全面复工复产的积极信号，传递出中国与世界各国深化合作、共同抗疫的鲜明态度，以及加强经贸合作、实现互利共赢、构建人类命运共同体的坚定决心。”

“我坚信，中国可以作为世界经济的火车头继续前进。下半年，我还想进一步扩大在中国和德国的投资，争取化危机为商机。”德国华商张禹华说，“此次防疫期间，我享受到国家和政府的有力支持。我在国内的公司得到一次性30多万元人民币的补贴，有两个仓库免除了两个月房租，还有一个仓库免除了一个月房租。诸如此类的扶持措施非常多。我们有面对困难的准备，也有信心战胜困难。”

“分析这次疫情带来的影响，可以看到，科技含量高的企业，韧性就强；可以看到，中国经济虽然出现了阶段性负增长，但表现出坚强韧劲和巨大潜能。有党中央的坚强领导，我们看好中国经济发展前景。”丁列明说，“今年两会再次强调，要引导企业增加科研投入，加强药物研发，大力提升科技创新支撑能力。我们将紧紧抓住科技创新这个‘牛鼻子’，以创新驱动助力复工复产，集聚更多高层次人才，持续增加新药研发投入，加强重点项目攻关，在推动医药产业创新发展的同时，做更多老百姓用得起的好药。”

跨国公司

对中国市场有足够信心

政府工作报告强调积极利用外资，并在外资准入负面清单、市场环境等方面作出了明确部署，释放推进更高水平对外开放的信号，增强了外商长期在华投资经营的信心。

今年4月底，总部位于法国的跨国公司施耐德电气在厦门增加了投资。“我们对中国市场有足够信心，其吸引力不仅仅在于市场规模，更在于中国已经成为许多创新的源头。植根中国30多年来，中国已是我们的全球第二大市场、三大研发基地之一。”施耐德电气中国区总裁尹正说。

“中国持续扩大开放，构建开放和平等的营商环境，增强了外商的信心。我们非常看好中国数字经济前景。”尹正说，施耐德电气将继续深化和完善在华产业链，在创新和生态体系方面增加投入。希望携手本土合作伙伴共同创新，用更多优秀的数字化产品和解决方案，赢得市场青睐。

美国亿滋大中华区总裁范睿思表示，随着中国持续加大开放步伐，亿滋看到了广阔的市场、创新的商业模式、升级的消费需求，这些都坚定了公司和中国一起发展的决心。“今年，亿滋将连续第三年参加进博会，我们将在这个平台上展示公司全球范围内的各种新品。”范睿思说。

德国拜耳集团中国区业务负责人仔细研读了政府工作报告，他表示，拜耳高度赞赏中国持续扩大对外开放的决心，并将利用进博会等平台，与中国消费者互动，展示拜耳在医疗保健和农业领域的创新产品及解决方案，以期在中国市场获得更大成功。

国外媒体

中国经济复苏利好全球

路透社报道指出，缩短的会期以及精简的日程更符合疫情下的现实需要。但相较以往的两会，今年看点似乎更多。

该报道称，政府工作报告中未提及明确的经济增长目标，让市场既意外又觉得在意料之中；会议审议全国人大常委会关于提请审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》，引发强烈反响。这一切都凸显了今年两会的不一般。

俄新社5月24日刊发题为《世界经济的中国火车头谨慎加速》的报道称，为什么中国两会一年比一年重要，尤其是现在？原因之一就是人们可以通过两会搞清楚，中国经济能否像国际金融危机之后的2009至2010年那样，再次成为全球增长引擎，帮助他国摆脱新冠肺炎疫情带来的危机。

该文指出，尽管遭遇时艰，眼下中国经济正在迅速复苏，不仅可以保持稳定，还有望在世界范围内创造纪录，这将是惊人的成就。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，中国经济复苏有利于全球经济恢复。中国提出的举措有助于加强与各国经贸合作，实现互利共赢。相信开放的中国将为促进国际贸易往来、维护全球经济稳定作出积极贡献。

(责编：崔越、燕勐)