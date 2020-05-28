一次影响深远的盛会(驻华大使看两会)

疫情给全球带来巨大冲击，今年中国两会聚焦于经济发展，意义重大。我尤为关注2020年中国在稳就业、强化公共卫生体系、促进产业发展等方面的举措。考虑到世界经济整体处于衰退之中，做大国内市场对中国来说至关重要。

哥中两国一直就如何控制疫情保持着密切的沟通。相信在疫情好转后，两国会继续强化双边关系。

——哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦

中国两会是中国每年最为激动人心的政治时刻，会诞生对中国最重要、影响最深远的决定。中国一直是世界经济的引擎，疫情不会阻断乌中两国交流，携手抗疫对两国关系发展有积极意义。中国向乌拉圭援助了大量抗疫物资，乌拉圭对此表示感谢。

——乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯

每年的中国两会都是国际社会的焦点所在。今年中国两会的议程更加紧凑，也受到了比往年更高的关注度。

我对中国两会中的生物安全话题很感兴趣。在国际疫情持续蔓延的背景下，本次中国两会与生物安全相关的最新议程具有特别意义。尽管疫情带来了种种挑战，但也让我们走得更近，分享彼此的经验和信息。

在这个不同寻常的2020年，新中双方都在设法克服人员流动受限所造成的困难，以确保两国之间的联系更牢固。

——新西兰驻华大使傅恩莱

（海外网张六陆整理）

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