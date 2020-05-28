越是困难时候，越要扩大开放(侠客岛·两会观察)

“面对外部环境变化，要坚定不移扩大对外开放，稳定产业链供应链，以开放促改革促发展。”今年政府工作报告中，推进更高水平对外开放成为一个重要章节。在全球新冠肺炎疫情蔓延、世界经济下行压力加大的形势下，报告再次向世界传递出中国坚定扩大开放、以开放促进高质量发展的重要信号。

对于中国人来说，开放的重要性不言而喻。40多年来，中国打开国门搞建设，发展了自己，也造福了世界，“开放带来进步，封闭必然落后”已是全社会共识。

可是，一些国家似乎并不懂这个道理。前不久发生的一幕让人不胜唏嘘：在美国威斯康星、密歇根、宾夕法尼亚等乳制品大州，奶农把牛奶倒入下水道、池塘、农田等；与此同时，美国不少超市里牛奶却开始缺货、限购。一边倒奶，一边买不到奶，类似场景曾发生在20世纪30年代的“大萧条”时期，后来成为这段历史的一个标志性事件。为何会这样？产业链遭遇冲击是直接原因，而各国协调合作的缺失与政策的恶性竞争，才是导致“大萧条”难以控制的关键所在。

经济全球化时代，持续蔓延的新冠肺炎疫情正演变成一场全球性危机。正如疫情不分国界一样，疫情对各国经济造成的冲击也不分彼此。然而，一些国家却在单边主义、贸易保护主义的路上越滑越远，“限制出口”“将供应链搬出中国”的声音频见西方媒体。

封闭还是开放？合作还是疏离？历史早已给出答案。开放是世界大势、时代潮流，越是困难时候，越要扩大开放。

作为全球价值链的重要枢纽，中国选择扩大开放而不是固步自封：从外商投资法施行到构建更加完善的要素市场化配置体制机制，从取消合格境外机构投资者额度限制到筹办“网上广交会”、第三届进博会……一项项举措彰显出中国在非常时期扩大开放的决心和底气。

作为负责任大国，中国没有只求自保：克服巨大困难推进复工复产稳定全球供应链，同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，宣布将新冠肺炎疫苗作为全球公共产品……中国以开放、合作、共赢的胸襟，不断为世界经济增添正能量。

习近平总书记近日在看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员并参加联组会时强调，要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局。西方也有一句谚语，“每朵乌云都镶着银边”，意思是说即便在最坏情况下，也能找到积极的一面。疫情大考下，全球经济尽快转危为机的必由之路就是开放合作，推动建设开放型世界经济。中国正坚毅走在推进更高水平对外开放的大道上，必将为阴霾笼罩的全球经济前景带来更多阳光和希望。

彭训文/文

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