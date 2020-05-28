扩大开放  世界共享中国机遇(两会聚焦)

5月20日，在北京铁路局中铁天津集装箱中心站，X9202次中欧班列（天津-乌兰巴托）驶出中心站。

杨宝森摄（人民视觉）

4月2日，在海南国际会展中心二期项目施工现场，工人们正忙着为屋顶搬运屋面板。

王程龙摄（人民视觉）

第126届广交会上，外国采购商与参展商在礼品展区洽谈业务。

新华社记者 邓 华摄

上海浦东陆家嘴。

新华社记者 方 喆摄

5月23日，习近平总书记在参加全国政协经济界联组会时指出：“现在国际上保护主义思潮上升，但我们要站在历史正确的一边，坚持多边主义和国际关系民主化，以开放、合作、共赢胸怀谋划发展，坚定不移推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动建设开放型世界经济。”今年政府工作报告，详细部署了如何“推进更高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘”。

与会代表委员表示，中国再次表明了坚定不移扩大开放的信心与决心，采取有力措施与世界各经济体分享机遇、共渡难关，不仅有助于缓解疫情带来的不利影响，更顺应了人类经济社会发展的客观规律，为世界经济复苏注入了“暖预期”和正能量。

系统部署，开放更坚定

促进外贸基本稳定、积极利用外资、高质量共建“一带一路”、推动贸易和投资自由化便利化……今年的政府工作报告，对扩大开放作出了系统部署。

全国人大代表、广东金岭糖业集团有限公司董事长林水栖认为，受全球疫情冲击，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩。在此非常时刻，中国提出要坚定不移扩大对外开放，不仅是出于谋求更多机遇、实现可持续发展，更是出于顺应世界经济发展规律和趋势的长远考虑。这些举措，有利于为全球经济增长创造更多发展机遇、作出更大贡献。

“长期以来，改革与开放相互促进、相互依存。以开放促改革，一方面，通过扩大开放来建立适应创新的体制机制，倒逼出更加公平透明的市场环境和营商环境；另一方面，通过扩大开放来加快推动供给侧结构性改革，加大重大科研领域的技术创新和突破，以高质量发展在全球产业链供应链上占据主动地位。政府工作报告的部署，给了我们很强的信心。”林水栖说。

招商局集团是较早参与开放的央企，近几年围绕“一带一路”，坚持“走出去、走进去”，全球影响力明显增强。“我们已经在27个国家和地区投资了68个港口，全球综合物流服务网络不断完善，目前已覆盖38个国家和地区，开通多条中国经中亚到欧洲的货运班列。我们在白俄罗斯、吉布提、斯里兰卡和老挝等国家还投资了海外园区。”全国政协委员、招商局集团董事长李建红介绍。

李建红表示，面对复杂多变的全球经贸环境，特别是疫情造成的重大影响，招商局集团将坚定信心、化危为机，立足价值链、产业链、供应链，深入参与国际竞争合作，在竞争中日益壮大，在合作中谋求发展。“我们会不断深化国际交流合作，积极参与第三届进博会等主场外交活动，与全球合作伙伴携手共赢。”

拥抱世界，中企成长快

对很多中国企业来说，国际化早已成为一种日常的“生存状态”。

全国政协委员、哈尔滨电气集团有限公司董事长斯泽夫说，哈电是中国最早“走出去”的企业之一，相继开辟了越南、乌兹别克斯坦、苏丹、厄瓜多尔、土耳其等市场，项目容量从12兆瓦到1223兆瓦，涵盖火电、水电、核电、气电、联合循环电站、大型输变电设施等诸多领域。5月18日，哈电总承包的阿联酋迪拜哈斯彦4×600MW清洁燃煤电站项目1号机组一次并网成功，成为“一带一路”重大项目的最新成功案例。

“今年政府工作报告强调‘坚持共商共建共享，遵循市场原则和国际通行规则，发挥企业主体作用，开展互惠互利合作’，我们央企应该勇挑大梁。”斯泽夫说，哈电今后不仅要进入高端市场，还要扩大市场占有率，用匠心打造更多精品。

全国人大代表、奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃说，今年政府工作报告体现了中国继续坚持改革开放促进经济全球化的视野和决心。“短期来看，开放必然加剧国内汽车市场竞争，对自主品牌会提出更严峻的挑战。但从总体和长远看，扩大开放有利于中国汽车企业整合全球优质资源，做大做强。目前，奇瑞产品已出口全球80多个国家，在海外建立了4个研发中心、10家生产工厂、1500余个销售服务网络，累计出口超165万辆，连续17年位居中国品牌乘用车出口量第一位。这些都得益于开放政策。”尹同跃说。

全国人大代表、中国机械工业集团市场总监罗艳建议，对海外投建营项目，应简化投资项目审批程序，缩短审批时限，将部分事前审批事项调整为事后备案事项。适度放松对外投资中的外汇管制要求，把握稍纵即逝的投资机会。鼓励和支持海外投建营企业积极使用中国和项目所在国签署的货币互换协议，降低外汇管制和汇兑风险。

超大市场，促全球合作

与世界分享发展机遇，既是中国一以贯之的态度，也是外商看好中国的理由。

全国政协委员、中国进出口银行董事长胡晓炼表示，中国在新冠肺炎疫情冲击下坚持扩大开放，为稳定国际产业链供应链、促进全球经济良性循环提供了可靠保障。

“中国是全球产业链不可或缺的一环，畅通国内供需循环，保障在全球产业链中有重要影响的企业与关键环节产品的生产和出口，对维护国际产业链供应链稳定、推动世界经济尽快恢复正常秩序具有重要意义。另一方面，中国搭建进博会等平台，充分发挥自身超大规模市场优势和内需潜力，积极主动扩大进口，将为进口国经济稳定发展和世界经济加快恢复增长提供有力支撑，为经济全球化发展重拾信心，为推动建设开放型世界经济贡献力量。”胡晓炼说。

全国人大代表、广东千色花化工有限公司董事长黄达昌表示，中国庞大的市场提供了全球产业合作、互补和发展的平台。“中国涂料产销量早已成为全球第一，但在技术核心方面还有短板。”黄达昌说，开放提供了各类企业深度参与国际合作的竞争平台，企业可以利用国际国内的资本，高效率配置资源，组建全球化的市场营销网络，在更大的舞台施展身手。

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