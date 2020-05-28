人民网>>国际

意大利新冠死亡病例增至33072例

2020年05月28日09:14  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月27日电（记者陈占杰）意大利民事保护部27日发布的数据显示，该国当天新增死亡病例117例，累计死亡33072例，单日新增死亡病例较前几日略有回升。另一方面，意大利现有患者人数继续减少，显示疫情持续缓解。

　　数据显示，意大利现有新冠患者人数降至50966人，比前一天减少1976人。现有患者中，42732人在居家隔离，7729人在医院接受普通治疗，505人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少188例和16例。

　　意大利当天新增确诊病例584例，累计确诊231139例；新增治愈病例2443例，累计治愈147101例。

　　欧盟委员会当天建议以欧盟名义从国际金融市场融资7500亿欧元，用于帮助欧盟各国从疫情打击中恢复。该计划仍需获得欧盟所有成员国的支持。

　　意大利总理孔特对此表示欢迎。孔特在社交媒体上表示：“让我们加速谈判，让这些资金尽快投入使用。”

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved