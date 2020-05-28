意大利新冠死亡病例增至33072例

新华社罗马5月27日电（记者陈占杰）意大利民事保护部27日发布的数据显示，该国当天新增死亡病例117例，累计死亡33072例，单日新增死亡病例较前几日略有回升。另一方面，意大利现有患者人数继续减少，显示疫情持续缓解。

数据显示，意大利现有新冠患者人数降至50966人，比前一天减少1976人。现有患者中，42732人在居家隔离，7729人在医院接受普通治疗，505人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少188例和16例。

意大利当天新增确诊病例584例，累计确诊231139例；新增治愈病例2443例，累计治愈147101例。

欧盟委员会当天建议以欧盟名义从国际金融市场融资7500亿欧元，用于帮助欧盟各国从疫情打击中恢复。该计划仍需获得欧盟所有成员国的支持。

意大利总理孔特对此表示欢迎。孔特在社交媒体上表示：“让我们加速谈判，让这些资金尽快投入使用。”

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

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