葡萄牙与英国谈“旅游走廊” 游客入境无须隔离

葡萄牙消息人士26日说，葡萄牙政府与英国方面正在讨论开辟“旅游走廊”，为两国游客开方便大门，不要求出入境隔离，以挽救遭受新冠疫情重击的旅游业。

一名不愿公开姓名的消息人士告诉路透社，相关谈判还在“初级阶段”。另一名消息人士说，葡萄牙方面希望这一“旅游走廊”是双向的，受惠的不仅是访问葡萄牙的英国游客，还应包括入境英国的葡萄牙游客；英国游客从葡萄牙回国后无须隔离，反之亦然。

英国政府本月22日宣布，6月8日起对入境旅客实施14天隔离，包括回国的英国人。这一规定使不少英国人打消了出国旅游的念头，因为不想回国再接受隔离。

葡萄牙消息人士说，葡萄牙与邻国西班牙相比，疫情轻得多，葡萄牙政府希望尽快复苏旅游业。旅游业是葡萄牙经济的支柱产业，每年贡献国内生产总值(GDP)的15%。正是得益于旅游业的蓬勃发展，葡萄牙得以走出2010年至2014年的债务危机。

2019年，葡萄牙接待过1600多万外国游客，其中近20%是英国人。眼看夏季旅游旺季即将到来，葡萄牙政府希望重启旅游业，吸引新老游客前来消费。葡萄牙旅馆协会说，该国超过九成的旅馆还没开业，3月至5月估计损失多达14亿欧元。

截至26日，葡萄牙累计确诊新冠病例3万出头，累计死亡1330例。而邻国西班牙累计确诊病例超过23.5万例，累计死亡接近2.7万人。

英国外交部回应路透社报道时，既未承认也未否认与葡萄牙设“旅游走廊”一事。英国外交部说，英国政府22日宣布入境隔离措施后，葡萄牙方面要求英方提供“更多相关信息”。

英国外交部说：“考虑到双方的相关利益，我们相信双方有可能达成满足上述利益的解决方案，尤其是关于即将到来的夏季。”

葡萄牙政府暂未作出回应。

为复苏旅游业、重振经济，欧洲多国想方设法招揽游客回归。波罗的海三国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚15日彼此重新开放边界，形成欧盟内部首个“旅行圈”。“旅行圈”开放后，三国人员可自由通行，但跨境后需要自我隔离14天。（王宏彬）（新华社专特稿）

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