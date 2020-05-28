人民网>>国际

葡萄牙与英国谈“旅游走廊” 游客入境无须隔离

2020年05月28日09:09  来源：新华网
 

　　葡萄牙消息人士26日说，葡萄牙政府与英国方面正在讨论开辟“旅游走廊”，为两国游客开方便大门，不要求出入境隔离，以挽救遭受新冠疫情重击的旅游业。

　　一名不愿公开姓名的消息人士告诉路透社，相关谈判还在“初级阶段”。另一名消息人士说，葡萄牙方面希望这一“旅游走廊”是双向的，受惠的不仅是访问葡萄牙的英国游客，还应包括入境英国的葡萄牙游客；英国游客从葡萄牙回国后无须隔离，反之亦然。

　　英国政府本月22日宣布，6月8日起对入境旅客实施14天隔离，包括回国的英国人。这一规定使不少英国人打消了出国旅游的念头，因为不想回国再接受隔离。

　　葡萄牙消息人士说，葡萄牙与邻国西班牙相比，疫情轻得多，葡萄牙政府希望尽快复苏旅游业。旅游业是葡萄牙经济的支柱产业，每年贡献国内生产总值(GDP)的15%。正是得益于旅游业的蓬勃发展，葡萄牙得以走出2010年至2014年的债务危机。

　　2019年，葡萄牙接待过1600多万外国游客，其中近20%是英国人。眼看夏季旅游旺季即将到来，葡萄牙政府希望重启旅游业，吸引新老游客前来消费。葡萄牙旅馆协会说，该国超过九成的旅馆还没开业，3月至5月估计损失多达14亿欧元。

　　截至26日，葡萄牙累计确诊新冠病例3万出头，累计死亡1330例。而邻国西班牙累计确诊病例超过23.5万例，累计死亡接近2.7万人。

　　英国外交部回应路透社报道时，既未承认也未否认与葡萄牙设“旅游走廊”一事。英国外交部说，英国政府22日宣布入境隔离措施后，葡萄牙方面要求英方提供“更多相关信息”。

　　英国外交部说：“考虑到双方的相关利益，我们相信双方有可能达成满足上述利益的解决方案，尤其是关于即将到来的夏季。”

　　葡萄牙政府暂未作出回应。

　　为复苏旅游业、重振经济，欧洲多国想方设法招揽游客回归。波罗的海三国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚15日彼此重新开放边界，形成欧盟内部首个“旅行圈”。“旅行圈”开放后，三国人员可自由通行，但跨境后需要自我隔离14天。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved