推特给特朗普推文贴“无确凿依据”标签

美国社交媒体推特26日把总统唐纳德·特朗普当天两条有关邮寄总统选举选票的推文标记为“无确凿依据”，特朗普随后怒斥推特“干预总统选举”。

特朗普当天发布两条推文，质疑邮寄选票的合法性。他写道，加利福尼亚州向“所有居民”分发邮寄选票，可能导致舞弊，因为“邮箱会失窃、选票会遭伪造甚至非法印刷”。

美国总统选举定于11月举行，特朗普准备竞选连任。加州本月初宣布将向本州选民分发可邮寄的选票，以保证新冠疫情下投票率和选民健康。其他多州打算采取类似做法。

特朗普发布这两条推文后，推特在每条推文下面给出一个以感叹号开头的蓝色字体链接，写着“了解有关邮寄选票的事实”。点开链接，可以看见标题为“特朗普无确凿依据地声称邮寄选票会导致选举舞弊”的公告，正文援引美国有线电视新闻网、《华盛顿邮报》等媒体的报道和多名专家的言论，纠正特朗普有关邮寄选票的说法。

公告援引专家的话说，没有证据表明邮寄选票会导致选举舞弊；另外，特朗普说加州向所有居民分发邮寄选票，而事实上只有注册选民才会收到选票。

推特在一份声明中说，特朗普的推文包含有关选举的“潜在误导性信息”，因而作出标记。

这是推特首次给特朗普的推文“贴标签”。特朗普随后连发推文，指认推特以有线电视新闻网和《华盛顿邮报》等媒体的“假新闻”为依据认定他的说法有误，是“干预总统选举、完全扼杀言论自由”。特朗普称，作为总统，他“不会允许这样的事发生”。

特朗普在推特有超过8000万名“粉丝”，这一平台是他发声的主要渠道。

新冠疫情暴发后，推特3月开始采取内容审查措施，删除可能“对民众健康构成直接风险”的推文，本月11日宣布将把有关疫情的争议性推文打上警示标签。这家公司先前说，将把这一举措扩展至其他话题的推文。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)