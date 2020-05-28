扩大资金渠道 世卫组织成立基金会

人民网布鲁塞尔5月28日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：5月27日，世界卫生组织总干事谭德塞宣布世卫组织基金会正式成立，以更好筹集资金，应对最为紧迫的全球卫生挑战。

据世卫组织介绍，世卫组织基金会总部设在日内瓦，该组织的成立将便利大众、组织、企业向世卫组织及其合作伙伴提供捐助，用于全球关键公共卫生计划，包括实现世卫组织“三个十亿”目标，即全民健康覆盖受益人口新增10亿人，面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人，健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

谭德塞表示，成立世卫组织基金会是世卫组织历史性的一步。这个想法来自于该组织的一位工作人员，经过了两年筹备。世卫组织将可接受来自公众的捐款，服务于世卫组织的转型。此举将扩大世卫组织捐助者的范围，保障世卫组织获得更加可持续、可预测的资金。此外，世卫组织基金会将简化对慈善捐款的处理，为在实现卫生和世卫组织使命的各个方面接受捐赠提供便利。

谭德塞说，世卫组织预算中来自会员国的“评定会费”不到20%，这部分资金的使用较为灵活；来自会员国和其他捐助方的捐助占80%以上，这部分资金一般都有指定用途，世卫组织可以灵活使用的资金有限。

谭德塞介绍，作为世卫组织转型的一部分，成立基金会是实现促进健康、保障世界安全和为弱势群体服务的重要一步。今年稍早前，世卫组织发起成立“应对新冠肺炎团结基金”，在两个半月的时间内筹集了2.14亿美元，超过40万个人和企业捐赠，为抗击疫情发回了重要作用，这也有力证明世卫组织基金会的作用值得期待。

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