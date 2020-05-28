泰国侨胞点赞中国两会：“对中国经济充满信心”

人民网曼谷5月28日电（记者 孙广勇）5月22日，第十三届全国人民代表大会第三次会议在北京隆重开幕。李克强总理代表国务院作政府工作报告，牵动着海外六千多万华侨华人的心，泰国华人社团、侨胞代表高度关注祖国两会的召开，对于李克强总理所作的报告，泰华各界反响非常热烈。

中国全国政协列席代表、泰国中华总商会副主席李桂雄表示，李克强总理的政府工作报告反映真实、举措有力，彰显了中国发展信心底气和光明前景，激发了海内外中华儿女共同为中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的强大动力，令我心潮澎湃，备受鼓舞。

全国人大会议通过启动香港安全法议案，李桂雄表示：此举不仅彰显了中央维护国家主权领土完整的能力和决心，也将有效遏制香港的社会动乱，控制危害国家安全的行为，是维护“一国两制”的迫切需要，有利于香港的社会稳定和经济发展；海内外华侨华人，爱国侨胞欢欣鼓舞，全力拥护和支持！

李桂雄表示，中国两会的顺利召开，充分体现了中国统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效。中国是世界经济的引擎，祖国两会一直都是世界观察中国政治文明、把握中国发展脉搏的重要窗口。疫情特殊背景下推迟召开的两会，更加吸引全球目光。面对疫情，中国采取最果断有力的措施，经过艰苦卓绝的努力，取得疫情防控的胜利，再次让世界见证了中国速度、中国效率和中国力量。中国的成效和经验，对世界其他国家具有重要的借鉴作用，有利于世界经济的早日复苏。国际专家普遍看好中国的经济前景，也让海外侨胞充满信心和动力。

(责编：张信凤、燕勐)