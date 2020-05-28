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俄中友协第一副主席库里科娃：我对中国充满信心

2020年05月28日08:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网莫斯科5月28日电（记者 屈佩）日前，俄中友协第一副主席库里科娃接受人民网记者专访，并就其最关心的两会议题、中国抗击新冠疫情等阐述了自己的看法。

库里科娃说，今年两会较往年推迟了两个多月，但丝毫不影响其对中国乃至世界的重要意义。全球范围内的新冠疫情尚未结束，中国两会顺利召开是一个积极信号，说明中国已经在抗疫之战中取得了重要胜利。

中国两会最令我触动的是，全国政协十三届三次会议开幕会上，全体与会人员向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀1分钟。中国是世界上第一个遭遇疫情的国家，疫情发生之后，全国各地的医疗队不顾危险驰援武汉，火神山、雷神山医院短短数日之内拔地而起，全民动员抗击疫情。中国不是疫情的起点，而是与疫情最早开始斗争、并作出巨大牺牲的国家。中国以前所未有的强力措施和透明姿态抗击疫情。

对于那种到处指责中国、散布政治病毒的人，我想让他们看看，正是中国共产党的强有力的领导才让中国人民在短时间内克服危机。在国内疫情得到缓解之后，中国立刻积极支援其他国家，派遣专家组、组织视频会议、提供人道主义援助。中国国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上的致辞中又宣布了五项措施，推进全球抗疫合作。其中包括，将在两年内提供20亿美元国际援助，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品等。这些表明在应对全球威胁的时候，中国并没有独善其身，而是勇于担当、以开放姿态与世界分享抗疫成果。

库里科娃说，两会是观察中国方方面面的窗口。今年两会上，我最关注的是政府工作报告和民法典草案。民法典草案审议是国计也是民生，说明中国在实现经济快速发展的同时，也在为人民的生活提供坚实的法律保障。我特意关注中国、俄罗斯专家对政府工作报告的分析。两会提出了发展主要目标和工作总体部署，指明了国家发展大方向。特别的是，今年中国不设经济增长目标。这一点值得赞赏，因为面对全球疫情和经贸形势的不确定，中国更加关注的不是数字，而是经济社会发展走向和民生。

2019年中国国内生产总值达到99.1万亿元，增长6.1%。城镇新增就业1352万人，调查失业率在5.3%以下。农村贫困人口减少1109万，贫困发生率降至0.6%。今年是“十三五”规划收官之年。去年中国拿出了一份非常漂亮的成绩单，每一个数据都是生动的例证，证明中国为完成“十三五”规划打下了非常坚实的基础。虽然疫情对中国经济产生了一定的冲击，但是中国一直以来的经济表现足以证明，中国有能力应对挑战。中国是我一生的研究课题，是我一辈子的事业方向。作为一个了解中国、观察中国中国半个多世纪的人，我对中国充满信心，对顺利完成“十三五”规划充满信心。

(责编：张信凤、燕勐)
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