俄外交部抨击美国退出《开放天空条约》

新华社莫斯科5月26日电（记者吴刚）俄罗斯外交部26日发表评论批评美国表示要退出《开放天空条约》，指出美国指责别国违反军控条约的理由是站不住脚的，事实上是美国自己在违反条约。

俄外交部说，美国在指责俄违反《开放天空条约》方面所提出的证据是捏造的。美国之所以这么做，其一是为了转移它自己违反条约这一焦点，其二是美国军政界很多人认为这一条约束缚了美国的手脚，美国要再次退出一项军控条约。

同一天，俄外长拉夫罗夫在新闻发布会上说，俄不会因为美国退出《开放天空条约》而歇斯底里，俄会从国家利益的角度权衡要采取的应对措施。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约参与国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

美国务卿蓬佩奥本月21日在国务院声明中指责俄罗斯违反《开放天空条约》，表示美方将向所有签约国递交退约决定通知并在6个月后正式退出该条约，除非俄罗斯方面能重新履行这一条约。

俄外交部副部长里亚布科夫22日表示，俄外交部当天收到美国驻俄大使馆关于决定启动退出《开放天空条约》相关程序的正式照会。美方对俄方的指责没有根据，美方就继续履行《开放天空条约》提出的条件“绝对不可接受”。

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