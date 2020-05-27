南非思维铂业公司等旅南中资企业向当地社区捐赠抗疫生活物资

人民网约翰内斯堡5月27日电 （王磊）南非思维铂业公司、非鼎南非、中钢南非3家中资企业携当地商业伙伴于5月26日向南非西北省Ledig和Phatsima 社区捐赠了价值超过128万兰特（约合7.35万美元）的基本生活物资。

南非思维铂业公司是在南非证券交易所上市的矿业公司，其股东是金川集团和中非基金，同时也是南非中资企业协会下设矿业协会会长单位，非鼎南非为秘书长单位，中钢南非为中资企业协会副会长单位。

金川集团南非总经理李志敏、执行总经理雅各布·莫索莫戈洛（Jacob Mothomogolo）、社会发展促进委员会主席博伊图梅洛·莫伊洛恩（Boitumelo Moiloan）以及社区的其他代表出席了当天的捐赠活动。

李志敏表示，南非的新冠肺炎疫情牵动着每个人的心，他们愿意同商业伙伴一起帮助大家共渡难关。作为中资企业协会矿业委员会会长单位，担当社会责任、回馈当地社区是义不容辞的责任和义务。

此次捐赠中，金川集团贡献50万兰特，非鼎南非贡献10万兰特，中钢南非贡献5万兰特，以及其他20余家企业捐赠了共计超过128万兰特。他们购买了食品包分发给当地超过800个家庭，每个食品包里有大米、面粉、蔬菜、牛奶、罐头及卫生用品等基本生活物资。

伊图梅洛特别感谢金川集团及其他中国企业为社区所做的重大贡献，并表示此次捐助在当地政府预算有限的情况下，将有效的缓解社区贫困户的生活困窘。捐赠活动结束后，南非国家电视台SABC还对李志敏做了专访。

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