新华社墨西哥城5月27日电（国际观察）防控疫情与恢复经济 拉美国家面临两难

新华社记者闫亮 张国英 尹南

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计，截至美国东部时间5月27日零时，拉美和加勒比地区新冠确诊病例突破80万例，死亡病例超过4.3万例。

多国公共卫生专家指出，拉美地区医疗卫生基础薄弱，持续蔓延的新冠疫情导致拉美经济严重萎缩，贫困人口增多，社会问题加剧。如何在防控疫情与恢复经济之间实现平衡，拉美各国政府面临考验。

疫情形势严峻

2月26日，巴西首例新冠病例确诊，这也是拉美地区首例确诊病例。3个月来，拉美地区疫情不断蔓延。

目前，巴西是拉美地区新冠确诊病例数最多的国家，也是全球仅次于美国的疫情重灾区。巴西卫生部5月26日发布的数据显示，巴西新增新冠确诊病例16324例，累计确诊391222例，新增死亡1039例，累计死亡24512例。

泛美卫生组织对巴西疫情表示担忧，认为巴西战胜疫情还有很长的路要走，需要增加检测数量并保持社交距离。该组织主任卡丽萨·艾蒂安表示，预计到8月4日，巴西累计新冠死亡人数将达到8.83万。

近来，秘鲁疫情也呈现加速扩散态势。5月26日，秘鲁新增新冠确诊病例5772例，累计确诊129751例，新增死亡159例，累计死亡3788例。这个只有3200多万人口的国家累计确诊病例数在拉美排名第二，仅次于巴西。

智利卫生部5月26日发布的数据显示，新冠确诊病例比前一日增加3964例，累计77961例。截至26日，墨西哥共确诊新冠病例74560例，较前一日新增3455例，累计死亡8134例，较前一日新增501例。

世界卫生组织表示，巴西、秘鲁和智利的疫情传播没有趋缓迹象，预计死亡人数激增趋势将持续至今年8月。

多重因素叠加

拉美专家认为，新冠疫情在拉美地区蔓延是多重因素叠加的结果。

巴西资本市场学院教授里卡多·凯希奥洛认为，巴西全国疫情防控思想不统一，国家行政机构的立场态度与各州政府相悖。此外，许多民众没有固定工作，若长期居家隔离则会失去收入，因此只能冒险出门工作，导致政府制定的防疫措施未能有效执行。这一现象在其他一些拉美国家也很常见。

秘鲁前卫生部长、著名外科医生杨莫塔指出，秘鲁在隔离患者、切断病毒传播途径和追踪密切接触者等方面未能采取有效措施，这是该国确诊病例数持续增加的重要原因。该国国家社会学院院长爱德华多·阿罗约认为，秘鲁贫困地区人口密度大、房屋密集、卫生条件差，极易造成病毒传播且难以控制。贫困已成为秘鲁抗击疫情的短板，使政府颁布的防疫措施无法得到有效落实。

智利公共卫生专家胡安·卡洛斯·赛义德说，虽然智利在新冠病毒检测、准备呼吸机和医院床位方面做了很多工作，但在确诊病例溯源、有效隔离和追踪密切接触者等方面的工作做得不够，从而导致疫情持续蔓延。

经济遭受重创

持续蔓延的新冠疫情使拉美国家经济遭受沉重打击。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会与国际劳工组织21日联合发布报告说，新冠疫情将严重影响拉美和加勒比地区就业形势，今年该地区失业率预计将升至11.5%，新增失业人口超过1150万。

受疫情冲击，拉美最大航空公司拉塔姆航空公司26日宣布申请破产保护。由于疫情导致经济形势恶化，目前阿根廷已出现技术性债务违约。

秘鲁“宏观咨询”公司经济学家埃尔梅尔·古巴指出，疫情已对秘鲁经济造成严重冲击，许多中小企业面临破产，政府税收受到严重影响。

厄瓜多尔《每周分析》杂志总编辑阿尔韦托·阿科斯塔说，新冠疫情来袭之前，厄经济状况已非常脆弱，政府财政入不敷出。疫情重创厄经济后，许多生产部门更是陷入瘫痪。

分析人士指出，新冠疫情使拉美地区近年来本就低迷的经济遭遇严重冲击。面对沉重经济压力，一些国家不得不在疫情未得到完全控制的情况下就开始逐步复工。未来一段时间，拉美国家将持续面临疫情防控与恢复经济的双重压力。（参与记者：郝云甫、赵炎、陈威华、周星竹、宫若涵、吴昊、倪瑞捷、朱婉君、张笑然）

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