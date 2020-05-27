人民网>>国际

防控疫情与恢复经济 拉美国家面临两难

2020年05月27日20:33  来源：新华社
 

新华社墨西哥城5月27日电（国际观察）防控疫情与恢复经济 拉美国家面临两难

新华社记者闫亮 张国英 尹南

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计，截至美国东部时间5月27日零时，拉美和加勒比地区新冠确诊病例突破80万例，死亡病例超过4.3万例。

多国公共卫生专家指出，拉美地区医疗卫生基础薄弱，持续蔓延的新冠疫情导致拉美经济严重萎缩，贫困人口增多，社会问题加剧。如何在防控疫情与恢复经济之间实现平衡，拉美各国政府面临考验。

疫情形势严峻

2月26日，巴西首例新冠病例确诊，这也是拉美地区首例确诊病例。3个月来，拉美地区疫情不断蔓延。

目前，巴西是拉美地区新冠确诊病例数最多的国家，也是全球仅次于美国的疫情重灾区。巴西卫生部5月26日发布的数据显示，巴西新增新冠确诊病例16324例，累计确诊391222例，新增死亡1039例，累计死亡24512例。

泛美卫生组织对巴西疫情表示担忧，认为巴西战胜疫情还有很长的路要走，需要增加检测数量并保持社交距离。该组织主任卡丽萨·艾蒂安表示，预计到8月4日，巴西累计新冠死亡人数将达到8.83万。

近来，秘鲁疫情也呈现加速扩散态势。5月26日，秘鲁新增新冠确诊病例5772例，累计确诊129751例，新增死亡159例，累计死亡3788例。这个只有3200多万人口的国家累计确诊病例数在拉美排名第二，仅次于巴西。

智利卫生部5月26日发布的数据显示，新冠确诊病例比前一日增加3964例，累计77961例。截至26日，墨西哥共确诊新冠病例74560例，较前一日新增3455例，累计死亡8134例，较前一日新增501例。

世界卫生组织表示，巴西、秘鲁和智利的疫情传播没有趋缓迹象，预计死亡人数激增趋势将持续至今年8月。

多重因素叠加

拉美专家认为，新冠疫情在拉美地区蔓延是多重因素叠加的结果。

巴西资本市场学院教授里卡多·凯希奥洛认为，巴西全国疫情防控思想不统一，国家行政机构的立场态度与各州政府相悖。此外，许多民众没有固定工作，若长期居家隔离则会失去收入，因此只能冒险出门工作，导致政府制定的防疫措施未能有效执行。这一现象在其他一些拉美国家也很常见。

秘鲁前卫生部长、著名外科医生杨莫塔指出，秘鲁在隔离患者、切断病毒传播途径和追踪密切接触者等方面未能采取有效措施，这是该国确诊病例数持续增加的重要原因。该国国家社会学院院长爱德华多·阿罗约认为，秘鲁贫困地区人口密度大、房屋密集、卫生条件差，极易造成病毒传播且难以控制。贫困已成为秘鲁抗击疫情的短板，使政府颁布的防疫措施无法得到有效落实。

智利公共卫生专家胡安·卡洛斯·赛义德说，虽然智利在新冠病毒检测、准备呼吸机和医院床位方面做了很多工作，但在确诊病例溯源、有效隔离和追踪密切接触者等方面的工作做得不够，从而导致疫情持续蔓延。

经济遭受重创

持续蔓延的新冠疫情使拉美国家经济遭受沉重打击。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会与国际劳工组织21日联合发布报告说，新冠疫情将严重影响拉美和加勒比地区就业形势，今年该地区失业率预计将升至11.5%，新增失业人口超过1150万。

受疫情冲击，拉美最大航空公司拉塔姆航空公司26日宣布申请破产保护。由于疫情导致经济形势恶化，目前阿根廷已出现技术性债务违约。

秘鲁“宏观咨询”公司经济学家埃尔梅尔·古巴指出，疫情已对秘鲁经济造成严重冲击，许多中小企业面临破产，政府税收受到严重影响。

厄瓜多尔《每周分析》杂志总编辑阿尔韦托·阿科斯塔说，新冠疫情来袭之前，厄经济状况已非常脆弱，政府财政入不敷出。疫情重创厄经济后，许多生产部门更是陷入瘫痪。

分析人士指出，新冠疫情使拉美地区近年来本就低迷的经济遭遇严重冲击。面对沉重经济压力，一些国家不得不在疫情未得到完全控制的情况下就开始逐步复工。未来一段时间，拉美国家将持续面临疫情防控与恢复经济的双重压力。（参与记者：郝云甫、赵炎、陈威华、周星竹、宫若涵、吴昊、倪瑞捷、朱婉君、张笑然）

 

(责编：杨牧、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved