外交部：将对外部势力干涉香港行径予以反制

人民网北京5月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持27日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：俄罗斯外长拉夫罗夫昨天表示，涉港问题完全是中国的内政，美方扬言针对中国全国人大审议香港国安立法对中方实施制裁，充分暴露了他们的自我优越感和放肆任性，不利于美方在其他问题上同中方开展有效对话。中方对此有何评论？

赵立坚：中方完全同意并高度赞赏拉夫罗夫外长的积极表态，这充分体现了中俄关系的高水平。在两国元首的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持健康稳定发展，特别是在涉及两国核心利益问题上，双方始终坚定地相互支持。

关于美方扬言针对中国全国人大审议香港国安立法对中方实施制裁，中方的立场十分清楚。我愿重申，香港是中国的一个特别行政区，是直辖于中国中央人民政府的一个地方行政区域。香港特区维护国家安全立法的问题纯属中国内政，任何外国无权干预。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。如果有人要执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以坚决回击。

路透社记者：美国总统特朗普称，将针对中方涉港国家安全立法对中国作出强有力回应。中方有何评论？

赵立坚：香港是中国的特别行政区，维护国家安全历来是中央事权。香港特区维护国家安全立法问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。对于外部势力干预香港事务的错误行径，我们将采取必要措施予以反制。

总台国广记者：据报道，布隆迪国家独立选举委员会25日宣布总统选举初步结果，布执政党保卫民主力量候选人恩达伊施米耶在20日总统选举中获得68.72%的选票，占据绝对优势。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到布隆迪国家独立选举委员会宣布了总统选举初步结果，这一结果表明，布隆迪执政党保卫民主力量候选人恩达伊施米耶已经赢得了多数选票。中方祝贺布隆迪大选顺利举行，尊重布隆迪人民的选择，期待两国关系不断取得新的进展。

中新社记者：几天前，3名中国公民在赞比亚惨遭杀害，引发中国在赞企业和侨民担忧。昨天，赞比亚三名部长在总统府召开联合记者会，阐明赞政府立场。请问你对此有何评价？

赵立坚：我们对3名中国公民不幸遇害表示沉痛哀悼，对遇害者家属表示深切慰问。事件发生后，中国驻赞比亚使馆已在第一时间向赞方提出交涉，要求赞方加快案件侦办，切实保护中国公民人身财产安全。赞比亚政府在昨天的联合记者会上向中方表达歉意，承诺尽快将凶手绳之以法，全力保护包括中国公民在内的在赞外国公民。

中赞传统友好。我们相信个别案件不会影响中赞友好合作的主流。疫情形势下，我们愿同赞方共同努力，聚焦抗疫合作，共克时艰。

彭博社记者：关于中印关系的问题。印度官员称，中方向中印边境地区增派5000名士兵。此外，鉴于上周中印军方沟通未取得进展，两国已在新德里和北京通过外交渠道开展对话。你能否证实上述消息？

赵立坚：中方在边界问题上的立场是一贯的、明确的，一直认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护国家领土主权安全，维护中印边境地区的和平稳定。目前，中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的。中印之间有完善的涉边机制和沟通渠道，双方有能力通过对话协商妥善解决相关问题。

路透社记者：据报道，很多中国留学生现在仍滞留在海外，无法回国。一些学生认为，中方民航主管部门制定的“五个一”政策限制了赴华国际航班的数量。中方是否计划派出更多航班接回海外中国留学生？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，海外中国公民一直是祖国母亲心头的牵挂。中国政府高度重视和关心海外中国公民的生命安全和身体健康。外交部等有关部门和驻外使领馆紧急行动起来，全球动员，全力以赴，把党和国家的关心爱护传递给每一位海外中国公民。

疫情发生以来，许多国家和地区暂停国际航班、限制人员往来，海外中国公民回国客观上面临较多困难。我们在疫情之初派出包机接回受困海外的中国公民。海外疫情严重后，我们努力创造条件，安排临时航班协助确有困难、急需回国的留学生、老幼病孕及临时出国人员返回国内。与此同时，中国航空公司始终保持与有关国家通航，为中国公民回国搭建起一条条“空中走廊”。外交部和驻外使领馆将继续全力做好对海外中国公民的安全保护和帮扶工作，努力解决他们在当地遇到的实际困难。

印度报业托拉斯记者：你刚才表示，中印双方通过对话协商妥善解决相关问题。你能否明确相关协商是在新德里还是在北京进行？

赵立坚：中印双方通过既定的涉边机制和外交渠道沟通，其中既有现地边防部队之间的沟通，也有两国外交部门、使馆之间的沟通。

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