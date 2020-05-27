新华社华盛顿5月26日电 新闻分析：美国“龙”飞船首次载人试飞三大看点

新华社记者谭晶晶

美国航天局计划27日首次用载人版“龙”飞船将两名美国宇航员送入国际空间站。这将是自2011年以来美国首次使用国产火箭和飞船从本土将宇航员送往空间站，是美国在航天飞机退役9年后恢复载人发射能力的关键一步。

按计划，美国太空探索技术公司的载人版“龙”飞船将于美国东部时间27日16时33分（北京时间28日4时33分）搭乘一枚“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。美国宇航员道格拉斯·赫尔利和罗伯特·本肯将首次乘“龙”飞船前往空间站。这次发射备受瞩目，有三大看点。

看点一：美国飞船时隔9年载人重返太空

2011年7月8日，美国“亚特兰蒂斯”号航天飞机从肯尼迪航天中心最后一次发射升空，这次“谢幕之旅”标志着美国30年航天飞机时代的终结。

自那以后，美国不得不“仰仗”俄罗斯飞船运送宇航员往返国际空间站。然而，俄罗斯飞船“船票”价格一路飞涨：2008年，单人票价不到2200万美元；美国航天飞机2011年退役时，票价涨至近4000万美元；目前票价已高达约8600万美元。

“后航天飞机时代”，如何将本国宇航员送上太空成为美国航天的一块“心病”。为改变这一尴尬局面，美国大力发展商业载人航天，鼓励私营企业制造出“安全、可靠、经济”的载人飞船。

2014年，美国航天局与太空探索技术公司和波音公司签署了总额68亿美元的合同，目标是尽早用国产飞船向国际空间站运送美国宇航员。

如今，“龙”飞船即将携两名美国宇航员从9年前美国航天飞机最后一次飞往太空的地方踏上新征程。这是美国恢复载人发射能力、摆脱对俄罗斯载人飞船依赖的关键一步，同时也为美国航天局未来探索月球和火星的计划打下基础。

看点二：商业载人飞船载人“首演”

去年3月，载人版“龙”飞船成功进行了首次不载人试飞，载着一个假人飞往国际空间站。那次任务是此次“龙”飞船载人飞行的预演。

“龙”飞船开启了美国航天史上首次由私营公司建造和运行的载人飞船执行“太空的士”任务的新篇章，将美国商业航天运输飞行和低成本空间探索向前推进了一步。这无疑会对全球商业载人航天的发展起到鼓舞和激励作用。

此次载人试飞也是太空探索技术公司成立18年来首次进行载人太空任务，将全面检验“猎鹰9”火箭、“龙”飞船和地面系统的运行状况，以及在轨飞行、与国际空间站对接和返回地面等各环节的细节。

如果此次任务顺利完成，“龙”飞船将可能“锁定”定期运送美国宇航员往返国际空间站的“大单”。

自2002年成立以来，太空探索技术公司不断刷新美国商业航天新纪录。2012年10月，该公司的货运版“龙”飞船首次将科研物资和补给送至国际空间站。近年来，货运版“龙”飞船多次承担国际空间站的货物补给任务。此次发射的载人飞船就是在货运飞船基础上改进升级而成。

看点三：紧急逃生装置确保宇航员安全

美国航天局局长吉姆·布里登斯廷多次表示，载人试飞计划不能承担任何不必要的风险，确保宇航员的安全是重中之重。

此次载人试飞原本定于去年7月进行，但去年4月，载人版“龙”飞船发动机在一次静态点火测试中发生异常，计划因此被推迟，以充分测试“龙”飞船的安全性、可靠性。

与货运版“龙”飞船相比，载人版“龙”飞船更大、更重，装有生命支持系统。它配置的8台“超级天龙座”发动机，可以为逃逸系统提供动力，在紧急状态下使飞船脱离火箭，供宇航员逃生。

紧急逃生测试是确保“龙”飞船能够实现载人飞行的关键步骤。今年1月，载人“龙”飞船顺利完成“飞行中发射中止测试”，验证了火箭上升段出现紧急情况时宇航员的逃生能力。直播画面显示，发射1分30秒后，“猎鹰9”火箭第一级发动机关闭，“龙”飞船上为逃逸系统提供动力的8台“超级天龙座”发动机点火使船箭分离；后来，飞船载人舱再入大气层，2个引导伞和4个主降落伞相继成功打开，在大西洋上实现软着陆。

这是此次载人飞行任务前的最后一次重要测试，也是确保宇航员人身安全的关键环节。

(责编：徐祥丽、杨牧)