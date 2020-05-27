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拉美新冠确诊病例数逼近80万 巴西超39万

2020年05月27日16:40  来源：新华网
 
原标题：拉美新冠确诊病例数逼近80万 巴西超39万

新华社哈瓦那5月26日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区的新冠疫情仍在快速蔓延。26日，该地区新冠累计确诊病例逼近80万例，其中巴西累计确诊病例超过39万例。

作为拉美地区疫情最严重的国家，巴西26日新增确诊病例16324例，累计确诊391222例；新增死亡病例1039例，累计死亡24512例。泛美卫生组织对巴西的疫情表示担忧，认为巴西需要增加检测数量并保持社交距离，战胜疫情还有很长的路要走。

秘鲁26日新增确诊病例5772例，累计确诊129751例；新增死亡病例159例，累计死亡3788例。目前，秘鲁医疗物资极其匮乏，因缺少防护装备而感染的医护人员急剧增加，医疗体系面临崩溃。

智利26日新增确诊病例3964例，累计确诊77961例；新增死亡病例45例，累计死亡806例。卫生部副部长苏尼加因接触了确诊患者，26日起开始预防性隔离。

厄瓜多尔26日新增确诊病例301例，累计确诊37656例；新增死亡病例18例，累计死亡3221例。厄全国应急行动委员会说，目前全国范围内已有38个城市疫情风险等级从红色调整为黄色。

哥伦比亚26日新增确诊病例1022例，累计确诊23003例；新增死亡病例26例，累计死亡776例。首都波哥大卫生部门当天表示，目前该市重症监护室使用率已超过40%，处于黄色预警状态；一旦使用率过半，将升级到橙色预警状态。

巴拿马26日新增确诊病例264例，累计确诊11447例；新增死亡病例3例，累计死亡313例。巴拿马政府宣布将于6月1日启动第二阶段复工措施，复工行业和场所包括公共工程项目、非金属矿业、工业以及宗教场所、公园、体育设施等。

此外，截至26日，墨西哥累计确诊74560例，累计死亡8134例；阿根廷累计确诊13228例，累计死亡490例；古巴累计确诊1963例，累计死亡82例；多米尼加累计确诊15264例，累计死亡468例。(执笔记者：朱婉君；参与记者：尹南、郝云甫、张国英、周星竹、宫若涵、高春雨、倪瑞捷、吴昊、苏津)

(责编：冯粒、曹昆)
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