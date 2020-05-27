法研究发现绝大多数新冠轻症患者会产生血清中和抗体

新华社巴黎5月26日电（记者陈晨）法国巴斯德研究所26日发表新闻公报说，该所与斯特拉斯堡大学医院联合组成的研究团队通过调查发现，即使是新冠轻症患者也会产生抗体，在感染病毒数周内可获得免疫力。

公报说，这一研究成果已发表在美国医学论文档案网上。研究人员对斯特拉斯堡大学医院160名感染新冠病毒且症状轻微没有住院接受治疗的医护人员展开了调查。

研究人员采用了两种方式检测采样样本，一种是快速免疫诊断检测法，而另一种是巴斯德研究所开发的S-Flow检测法，即采用伪病毒中和试验检测抗体的中和活性。

初步结果显示，快速免疫诊断检测法在153个样本（95.6%）中检测到抗体，S-Flow检测法在159个样本（99.4%）中检测到抗体。在出现症状后的13天至20天、21天至27天、28天至41天分别采集的样本中，79%、92%和98%的样本可以检测出中和抗体。

这项研究表明，几乎所有参与调查的医护人员都存在对抗新冠病毒的抗体。随着时间的推移，抗体的中和活性增强，这说明人体的免疫力也在增强。

参与研究的巴斯德研究所的奥利维耶·施瓦茨和蒂莫泰·布吕埃尔在公报中说：“通过研究发现，在大多数情况下，抗体可预防再次感染新冠病毒，至少在出现症状后40天内是这样的。目前研究的目标是评估这些医护人员抗体反应的长期持久性及其相关中和能力。”

论文第一作者、斯特拉斯堡大学医院的萨米拉·费菲—克雷默指出，这一成果令人备受鼓舞，对未来的新冠疫苗研发工作也会有所帮助。

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