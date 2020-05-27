原标题：苹果计划重开约100间美国门店 大部分店只限取货

中新经纬客户端5月27日电 综合外媒报道，苹果计划本周再重开大约100家美国门店。到本周末，美国271家门店中会有130间重新开业。

资料图 中新经纬摄

据新加坡《联合早报》报道，苹果公司5月26日发布声明称，计划在美国重开100家门店，但大部分店只限取货，少部分店配备销售服务。而苹果零售部门高级副总裁奥布赖恩5月的一封公开信指出，苹果会致力在每家零售门店限制人流，并为每位顾客提供足够的空间。

《联合早报》称，苹果公司代表在一份声明中说：“本周我们将继续为美国多地的客户提供服务。为了客户安全和方便起见，大多数门店仅提供路边或店面服务，以供消费者线下提货等。”

《联合早报》指出，苹果在本月较早时，已重开阿拉斯加、艾奥瓦与阿拉巴马州等地的部分门店。苹果公司强调，会根据当地卫生数据决定重开安排。

路透中文网5月27日报道指出，苹果公司依据的数据是市级标准，同一州内各门店重新开门的时间甚至也各不相同。

路透中文网报道称，根据苹果新规，提供入店消费服务的门店将要求顾客和员工在进门前先量测体温并戴上口罩。顾客若没有口罩，苹果将会提供。社交距离的规定将限制一次可进入门店的人数，但苹果计划允许消费者如往常一样接触展示品。

据此前媒体报道，因新冠疫情在美国持续扩散，苹果公司关闭中国以外全球所有门店，遏制病毒的传播。(中新经纬APP)

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