日本全国解除紧急事态宣言 经济活动正逐步恢复

人民网东京5月27日电（郑瑾 李沐航）随着25日日本正式解除包括东京都在内的首都圈4都县和北海道的“紧急事态宣言”，自4月7日起，日本全国实施近2个月的“紧急事态宣言”至此结束，日本47个都道府县全部实现解禁。截至当地时间27日午时，日本国内新冠肺炎患者已达到16662人（不含“钻石公主”号客轮），死亡862人。在解禁之后，人民网驻东京记者走进日本首都圈,通过镜头感受东京都的现状。

政府工作人员在解禁当日提醒当地民众注意防护，避免”3密“环境（李沐航 摄）

据了解，日本政府已拟定“解封”后的“基本对策方针”草案。草案中称，日本政府将预留一段过渡期，分阶段性，逐步恢复社会经济活动水平。根据东京都政府22日公布的解封计划，将分三个阶段逐步解除和放宽相关停业要求措施，并于26日零点进入“第1阶段”，解封对象包括博物馆、美术馆、学校、大型商场、快餐店等。而东京都计划在近期召开的对策会议上修改解封计划表，视情况最快于5月30日进入“第2阶段”。

解除“紧急事态宣言”第一天车站人流有所恢复

东京解除”紧急事态宣言“当日，位于东京都的池袋站周边人流量已逐步恢复（李沐航 摄）

据NTT数据统计，紧急事态宣言期间，包括东京在内的首都圈1都3县和北海道的人流量，与感染扩大前相比减少了30%到70%左右。但是和一周前相比，各地的减少率正在缩小，出行数量逐渐增加。25日东京都内各地的出行人数，与感染扩大前的今年1月中旬至2月中旬平日的平均值相比，东京站周边减少66.2%，新宿站周边减少58.8%，神奈川县横滨站周边减少48.9%、埼玉县大宫站周边减少48.2%、千叶县千叶站周边减少了29.2%。然而，与一周前相比，各地人流量减少率正在缩小，伴随着因上班等原因外出的人逐渐增加，千叶站周边的人流量减少率缩小了20％以上，横滨站周边也缩小近9％，东京中心地区缩小了5％。

首都圈各大商业设施逐步恢复运营

位于东京都池袋的东武百货于27日起恢复正常运营（李沐航 摄）

东京解除“紧急事态宣言”当日，多家商场恢复营业，除在入口处设置酒精消毒外，还对每位进入的客人进行体温检测（李沐航 摄）

位于池袋的某大型服装连锁店，正在为进入店内的客人进行体温检测（李沐航 摄）

东京解除“紧急事态宣言”当日，位于东京池袋的大型商场LUMINE仍处于关闭状态（李沐航 摄）

自政府宣布解除紧急事态宣言，临时停业的各大型商业设施决定全面恢复营业。其中大型购物中心“永旺商城”在首都圈的25家店铺中计划从本周28日开始全面恢复营业。旗下拥有大丸和松坂屋百货店的j-front-retailing决定从26日起重新开始东京两家店铺的营业。三越伊势丹控股公司计划从5月27日起恢复北海道函馆市的丸井今井的营业。除此之外，全馆持续停业的东京、埼玉的6家店铺和除食品卖场外停止营业的札幌市的2家店铺，将于5月内重新开放。

餐饮业积极恢复正常经营

为防止新冠肺炎疫情的感染扩大，麦当劳首都圈内和北海道地区约1000家店铺紧急采取禁止店内就餐的对策以防止群聚传染。自25日晚政府宣布解除紧急事态宣言后，麦当劳宣布于5月26日起重新开放全国范围内所有店铺内的就餐区域。据了解，为确保客人间安全距离，麦当劳除减少各店铺可用的桌椅数量外，还将延续此前的防控疫情对策，安排客人在排队时保持相互间距离等。虽然麦当劳在26日后重新开放店内饮食，但其中210家24小时经营的店铺，将在6月8日前，23点至次日凌晨5点期间，继续采取禁止店内饮食措施。26日，据人民网记者在池袋麦当劳、肯德基现场观察发现，商家仍然要求客人外带用餐，店内用餐楼层仍出于关闭状态。此外，为了减少客人和工作人员的接触机会，麦当劳决定推进智能手机的预约和不下车方式的用餐。大型餐饮锁店吉野家以及松屋将根据政府和自治体的方针，延长店铺的营业时间。记者走访池袋及周边车站时发现，已有部分居酒屋将在实施“紧急事态宣言”时的结束营业时间由20点调整至22点。

位于池袋的麦当劳，仍关闭其就餐区域。只提供外卖服务（李沐航 摄）

池袋周边某商家已将结束营业时间调整至22点（李沐航 摄）

旅行业计划6月重新营业

位于池袋的某旅行社贴出公告，将于5月31日起恢复营业（李沐航 摄）

受新冠肺炎疫情影响，日本各大型旅行社店铺采取了临时停业的对策，紧急事态宣言解除后，各店铺计划依次重新开始营业。其中，自4月8日起,全国260多家营业所实施临时停业的日本大型旅行公司HIS，计划从宣言解除后的6月1日起,重新恢复涩谷、横滨、神户、大阪梅田等区域内的24家店铺的营业。另外，近畿日本旅游集团全国140家店铺计划从6月1日开始依次恢复营业。JTB全国450多家店铺原则上仍临时休业，但今后将继续为恢复营业做准备。各公司在确认运输工具和住宿设施等采取了相应的防止感染对策后，决定以国内旅行为中心重新开始相关业务。

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