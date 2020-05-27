中国医疗专家组与秘鲁华侨华人交流新冠防疫知识

新华社利马5月26日电（记者张国英）中国抗疫医疗专家组26日在秘鲁首都利马与当地华侨华人、中资企业代表、汉语教师及留学生代表等就新冠防疫知识进行视频交流，并在线回答问题。

4位中国专家当天上午与秘鲁中华通惠总局、秘鲁福建同乡会、秘鲁中国和平统一促进会、秘鲁浙江商会等旅秘侨团以及当地华文媒体代表进行了线上防疫交流。

专家组成员结合自身经验，重点介绍了疫情防控基本知识、个人及工作场所防护工作、中医药在疫情防控中发挥的作用等内容，并回答大家普遍关心的问题。

中国驻秘鲁大使梁宇表示，中国政府在秘鲁疫情严峻的关键时刻派来医疗专家组，体现中国积极构建人类命运共同体的负责任大国形象，体现党和政府对旅秘侨胞的关爱以及“以人民为中心”的执政理念。他希望各侨团继续高度重视疫情防控工作，发扬团结友爱的精神，守望相助、共克时艰。

当天下午，专家组以视频连线的形式，结合秘鲁疫情现状对秘鲁中资企业代表、汉语教师及留学生代表等进行了新冠知识科普。

与会代表纷纷表示，通过此次交流，他们充分感受到祖国对海外人员的关爱，也对新冠知识有了更深入了解。秘鲁中资企业协会会长孔爱民表示，交流为中资企业下一步在做好防疫工作前提下如何稳妥复工复产传授了宝贵知识和经验。

中国向秘鲁派遣的抗疫医疗专家组23日抵达利马。这是中国政府向拉美地区派出的第二个医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，4名成员来自广东省，其中包括呼吸与危重症医学、感染管理和神经内科等领域的专家。

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