新华社伦敦5月26日电（天下人物）违反“居家令”却得英国首相力保——谁是多米尼克·卡明斯？

新华社记者张代蕾

英国首相约翰逊的首席顾问多米尼克·卡明斯日前被媒体曝光违反“居家令”，在疫情高峰期举家驾车远行。这在英国引发众怒。

但就在外界猜测他会否引咎辞职之际，约翰逊却站出来支持卡明斯，称他的举动“负责”“合法”。卡明斯本人25日召开新闻发布会，既不辞职也没道歉，坚称“不后悔”自己的“合理”举动。

在了解卡明斯的人看来，作为约翰逊政府的“最强大脑”，他得到首相力保不足为奇。

高参“跑路”

今年3月23日，英国政府宣布“封城”并实施“居家令”，禁止民众的非必要外出。而身为首相首席顾问的卡明斯正是“居家令”规则的制定者之一。

就在3月27日约翰逊宣布确诊感染新冠病毒当天，媒体拍到卡明斯一路小跑离开唐宁街首相府。有报纸以“首相病倒，高参吓跑”为题，嘲讽落跑的卡明斯。当时人们还不知道，卡明斯当天夜里就违反了“居家令”，带着妻子和4岁的儿子驱车数百公里，前往位于苏格兰东北部杜伦的父母家。

英国媒体日前曝光卡明斯在“封城”期间被两次发现前往杜伦，还有人说看到他和家人出现在当地的旅游景点巴纳德城堡。

在25日的新闻发布会上，卡明斯坚称自己没有违反禁令。他解释说，3月27日跑回家是因为突然接到妻子的告病电话，他担心如果夫妻同时病倒会没人照顾幼子，因此连夜驱车赶回父母家。在杜伦的两个星期里，他出现感染症状，和妻子单独住在距离父母家不远的住宅里。而他之所以出现在城堡，是因为患病期间视力受损，需要在开车返回伦敦前找个地方确认视力是否已恢复正常。对于“第二次回到杜伦”的说法，他坚决否认。

对于卡明斯的解释，英国民众并不买账。舆论普遍认为，卡明斯的说辞漏洞百出，其行为明显违反了居家隔离规定，与其他遵守规定留在家中的家庭形成鲜明对比，是对英国民众为抗疫所作牺牲的侮辱。

首相“护短”

目前，反对党工党多名议员已要求卡明斯辞职，执政党保守党内部也有声音反对他继续留任。但卡明斯明确表示，自己“从没考虑过”辞职。

在24日的政府例行疫情发布会上，约翰逊在并未事先安排的情况下突然亮相，公开力挺卡明斯，称他的做法合乎情理，是“负责、合法及诚实的”。媒体认为，首相出面力保卡明斯，充分说明卡明斯在内阁乃至英国政坛举足轻重的地位。

现年48岁的卡明斯毕业于牛津大学，曾长期辅佐前教育大臣迈克尔·戈夫。他坚决支持“脱欧”，坚信离开欧盟对英国更有利。2016年，卡明斯担任“脱欧派”政治运动负责人，与同样力主“脱欧”的约翰逊结成同盟。约翰逊当选首相后立即对卡明斯委以重任，任命他为自己的首席特别顾问。

与约翰逊一样，卡明斯自认为有别于英国“精英阶层”，他衣着随意，几乎从不西装革履。不同于约翰逊的是，卡明斯不爱出风头，交友不多，但具备出色的细节策划能力，尤其擅长揣测选民心理。

在“脱欧”公投期间，卡明斯提出“夺回控制权”这样一个简单明了的口号，以英国应把每年交给欧盟的巨额“会费”用来支持本国医疗系统为“卖点”，得到英国“疑欧”民众的认同。在去年年底的议会竞选中，卡明斯制定了“搞定脱欧”这一竞选口号，打动了对久拖不决的“脱欧”进程感到厌烦的许多选民，为保守党最终获胜作出了贡献。

因此，虽然并非民选公职人员，但卡明斯是公认的促成英国“脱欧”和帮助约翰逊赢得议会选举的幕后策划者。有英国媒体甚至称，约翰逊团队的谋略工作全靠卡明斯，他在内阁的地位仅次于首相。

影响抗疫

由于卡明斯拥有极大的影响力，他违反“居家令”的行为更让被困家中两个月的英国人有“只许州官放火，不许百姓点灯”之感。

而对于约翰逊力挺卡明斯的做法，英国政府科学顾问机构批评说，这破坏了公众对政府防疫措施的信任，可能导致一些民众以此为借口，违反保持社交距离等防疫规定，进而削弱疫情防控效果。

部分内阁官员则担心，约翰逊支持卡明斯违规会严重削弱政府公信力，可能引发政治危机。反对党工党领导人基尔·斯塔默认为，卡明斯事件是对首相的一大考验，但约翰逊“没有通过”。

英国广播公司评论说，尽管约翰逊掌控议会大多数席位，但对他判断力和领导力的质疑已经出现，“加上新冠疫情带来的空前挑战，疑云只会挥之不去”。

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