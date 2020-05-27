美国4名警察因执法动作不当致人死亡被解职

新华社华盛顿5月26日电（记者孙丁 徐剑梅）因涉嫌在执法过程中动作失当致一名非裔男子死亡并引发民众抗议，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察局26日宣布将4名涉事警察解职。

根据日前社交媒体上的视频，该非裔男子名叫弗洛伊德，被逮捕时被3名警察按在地上，其中一名白人警察用膝盖顶住他的脖子，另外1名警察站在一边，弗洛伊德神情痛苦、声音嘶哑，一直在说自己无法呼吸，随后疑似陷入昏迷。

明尼阿波利斯市警察局25日通报说，当天晚上，警察接到关于一起造假案的报告，随后赶往现场，将嫌疑人控制后注意到其身体痛苦，随后呼叫救护车，嫌疑人被送往医院后不治身亡。逮捕过程中，无人使用任何武器，警察没有受伤。

明尼阿波利斯市市长雅各布·弗雷26日说，警察逮捕弗洛伊德的动作是不被允许的，没有任何理由用膝盖对一个人的脖子施加如此大的压力。

弗洛伊德家人聘请的律师本杰明·克伦普在一份声明中说，这些警察行为属于滥用武力、执法行为过度且不人道。

26日，明尼阿波利斯市大批民众走上街头抗议，不少人举着印有“黑人的命也是命”等字样的标语牌，要求为弗洛伊德伸张正义。

据明尼阿波利斯市警察局透露，美国联邦调查局将参与事件调查。当地法医办公室发表声明说，尚不确定弗洛伊德的死因，各级执法机构正在调查。

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