中非媒体云论坛： 媒体应在抗击疫情中负起责任

人民网约翰内斯堡5月27日电（王磊）5月26日，由北京周报社非洲分社主办、人民网南非公司协办的中非媒体云论坛在约翰内斯堡和北京通过网上连线的方式举行。中国和南非的媒体人和专家学者各抒己见，围绕“媒体在抗击新冠肺炎中应该发挥的作用”这一主题展开讨论。中国外文局北京周报社副总编辑李建国、南非独立传媒集团外事主编香农·易卜拉欣、人民日报对外交流合作部国际合作处处长及“一带一路”新闻合作联盟秘书处代表张培、南非eNCA电视台内容总监约翰·贝力、南非《外交学会》总监科坦·巴纳和中国非洲研究院资深研究员贺文萍出席云论坛，并结合各自领域，对这一主题展开讨论。

中非媒体云论坛现场

在发言中，李建国阐述了中国媒体在发布防疫信息、树立民众抗疫信心、维护社会稳定方面所发挥的作用。结合《中国与非洲》月刊连续四个月以封面报道形式刊登中非人民抗击疫情的实例，他认为，在残酷的疫情面前，媒体应该更多地讲好人的故事，包括温情关切的故事、团结互助的故事、生命至上的故事，这样才能更好地稳定人们的情绪，更好地树立起人们对抗疫情的信心。毕竟，这是一场人类与病毒之间的斗争。

中国外文局北京周报社副总编辑李建国发言

李建国认为，新媒体在这次防疫抗疫中发挥了巨大作用，与病毒及疫情有关的医学信息得以广泛和快速地传播，但也存在大量混乱、矛盾，甚至虚假的信息，社交媒体平台表现得最为明显。一些西方媒体对中国以及非洲的抗疫斗争缺乏真实报道。中国与非洲的主流媒体应该团结起来，增加相互之间的交流与合作，协调声音，让维护中国与非洲利益的声音更响亮一些。

李建国说，在今年2月和3月中国疫情比较严峻的时候，非洲国家和非洲联盟为中国控制疫情发展提供了物质和精神支援。在非洲疫情严峻度逐渐上升时，中国向非洲国家伸出了援助之手，不仅提供大量抗疫物资，还向一些非洲国家派出医疗专家或通过连线提供抗疫经验。“这些都是我们媒体应该关注的重要信息，也是读者希望读到的，”李建国说道。

南非独立传媒集团外事主编香农·易卜拉欣发言

香农·易卜拉欣从媒体对社会的影响力的角度，阐述了媒体传播准确信息对于社会防疫工作的重要性。“我们每天都在经历西方媒体的信息轰炸，它们大量传播新冠疫情的信息，但这些信息并不一致，可信度不高，甚至让人摸不着头脑，让人无所适从。”她说。

她认为，在这个特殊时期，媒体传达的信息一定要精确可靠，切忌不可为了吸引眼球传播不可靠的声音，甚至传播谣言。“世界卫生组织总干事谭德塞说过，现在我们需要的是科学，而不是谣言，是团结，而不是恶意中伤。我认为这一点很重要。”她说。

易卜拉欣认为，媒体在报道新冠肺炎疫情的时候，不应只是报道冷冰冰的数字，更重要的是讲清楚数字背后的东西，这些数字意味着什么。“比如我们报道中国和韩国防疫工作取得的成就的时候，不仅要报道新冠肺炎感染者数字在下降，更要报道在数字下降的背后，这两个国家采取了哪些措施。”她说。

人民日报对外交流合作部国际合作处处长及“一带一路”新闻合作联盟秘书处代表张培发言

张培在发言中表示，面对疫情全球蔓延，民众对客观、准确的信息渴望空前，媒体所发挥的作用至关重要。“我们也非常遗憾地看到，国际上有一些媒体将疫情问题政治化，罔顾事实，颠倒黑白，编造和散布各种匪夷所思的荒谬言论，这不仅是一种不合时宜的无知与傲慢，更是对全人类生命健康最大的非人道。”张培说。

疫情期间，《人民日报》主题为“患难见真情，共同抗疫情”的专栏专版全面报道疫情防控国际合作，以“抗击疫情离不开命运共同体意识”为主题发表“和音”评论专栏系列文章，为进一步推动防控疫情的全球力量凝聚发挥媒体作用，为形成共担风雨、共克时艰、同舟共济、携手抗疫的国际社会正能量而努力。“我相信，在共同对抗病毒的全球共识下，会有愈来愈多的媒体和媒体人参与到这样的共同努力中。”张培说。

南非eNCA电视台内容总监约翰·贝力发言

在疫情发生时，电视是人们获取疫情信息的重要渠道。约翰·贝力深知这一点。在世卫组织刚刚宣布新冠肺炎为全球流行病的时候，他就开始策划如何通过电视向普通民众传递更多关于肺炎的有用信息。

“我们必须保证我们的报道是真实的，是负责任的。在这个特殊时期，我们知道媒体应该肩负什么样的责任。”贝力说。尽管电视台采取了严密的防护措施，但前不久，他在开普敦的一位同事还是因感染新冠肺炎去世。

贝力表示，疫情期间，电视台的焦点已经不再是西方媒体的内容，而是聚焦于中国和韩国是如何控制疫情的。eNCA聚焦武汉做了几期节目，系统分析了这座城市从封城到解禁期间所采取的有效措施。“分享其他国家的成功经验是媒体工作的一项重要内容。这几期节目收到观众的良好反馈。”贝力说。

南非《外交学会》总监科坦·巴纳发言

科坦·巴纳则从另一个角度分析了新冠肺炎疫情对媒体，特别是印刷媒体造成的影响和改变。由于疫情封禁的影响，很多传统媒体不得不降低员工工资，甚至裁员，这进一步影响到人们获取信息的渠道，导致因信息缺失而造成新冠病毒传染的恶性循环。“这次新冠肺炎病毒将会改变媒体的传播方式，使得网络传播范围大大增加，这也是媒体的未来。”他说。

中国非洲研究院资深研究员贺文萍

贺文萍从学者的角度对媒体的作用进行了解读。她认为，媒体有很强的影响力。如果媒体在报道上有瑕疵，或不能够客观全面进行报道，将会造成潜在的危害。媒体不仅需要报道新闻，更要对错误的信息进行及时纠正，以免造成伤害性后果。比如所谓广州的非洲人受歧视一事，当调查结果证明并不存在歧视之后，媒体也应该及时对此进行报道，以纠正此前的错误报道，消除影响。

贺文萍认为，自媒体更需要加强自律。在社交媒体平台上，人人都可以发声，也可以报道身边发生的事情。因此，自媒体拥有者，特别是那些拥有众多粉丝的大V，也应该在发声之前，对事件进行调查，多说有理有据的事实。

“在疫情期间，媒体应该承担起应有的责任，比如教育人们学会戴口罩，如何避免感染病毒等。但最重要的是媒体应该及时纠正与病毒相关的错误信息。”她说。

来自南非公民报、商业时报，以及新华社、人民日报、中央电视台、中新社、中国国际广播电台、科技日报、经济日报的驻南机构负责人和编辑记者约20余人参加了本次云论坛。

(责编：张信凤、燕勐)