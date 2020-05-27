中国学子亲历葡萄牙如何抗疫

编者按：上海外国语大学葡萄牙语专业硕士研究生詹珞珩近日在葡萄牙最有影响力的报纸《公众报》发表文章，近距离观察葡萄牙抗疫，并对疫情期间葡萄牙少部分排外和种族歧视言论进行了有力驳斥。日前，她在人民网撰文，讲述了自己从中国学生的角度，在葡萄牙抗疫期间的所感所悟。

中国学生詹珞珩在葡萄牙《公众报》发表文章

和所有身处国外、心系远方家人的海外游子一样，我作为在葡中国学生，前后亲历了两场战“疫”。从最初密切关注国内疫情动向，到后来作为葡萄牙社会一份子参与抗疫，我经历了两种抗疫模式，但不变的永远是国家对民生的关怀以及民众间传递的温暖。

葡萄牙人有强烈的个人主义色彩，也不乏临危时表现出的优秀集体意识。作为在这场“战疫”中身份特殊的参与者，我认为葡萄牙应该从“欧洲”这一整体概念剥离出来，它所做的努力和牺牲值得我们为其鼓掌。

3月2日，葡萄牙首次确诊新冠病毒肺炎病例。此前，大多数葡萄牙人对这种新型病毒不以为然，在葡华人反倒是最忧心病毒的群体。而我，也变成了葡萄牙友人圈中“夸大其词”“过度担心”的被安慰对象。葡萄牙人仿佛统一了口径，“别担心，放轻松”是他们对我们询问是否屯好货、买好口罩消毒液等防护用品后的清一色回答。在他们眼中，葡萄牙这次依然将是那个不受天灾人祸波及的地方。

不过，从“置身事外”到“全民参与”的转变，葡萄牙仅用了11天的时间。相比其它欧洲国家，葡萄牙交出的答卷实在优秀太多。3月13日，我收到葡萄牙房东的短信，被告知全葡即将实行居家隔离政策。当天，不论是去邮局寄信，还是去肉铺、超市，所有公共服务场所，人人都自觉在店外间隔一米排队，有序进场。政府面对疫情的迅速反应，公众的自觉，无不给旅葡华人带来安心感，为全社会带来安定感。

与国内的举措不同，葡萄牙有其因地制宜的抗疫特色。例如，对于轻症患者的收治，葡萄牙推行居家自愈。在全国居家隔离令实施期间，葡萄牙政府对个人的出行活动限制没有那么严格，对于确诊病例的行动轨迹并不向大众公示。病患信息“不透明”、个人出行限制略显宽松虽照顾到居民的隐私和个人自由，却让更多的人忧心忡忡。但是，要知道，葡萄牙政府所作的每个决策，都是经过评估国内经济医疗社会资源，反复权衡个人和集体、各地区、各种族的不同情况后所作的慎重决定，在抗疫中展示了不同的活力。

对“祖国未来”的关照——为全国中小学生在家学习提供配套服务，举国之力启动周一至周五9:00-17:30、全程不歇科目齐全的网课直播；对弱势群体的权利维护——法律禁止房东疫情期间赶客，开展年轻人“领养”独居老人、排遣长者孤独的暖心计划，为老年群体专设超市购物时段；对医护人员的支持——一段时间内，民众晚八点准时在阳台上为医护人员鼓掌；还是具有西方特色的“西式随意”——戴口罩不遮口鼻，外出不戴口罩、回家消毒鞋垫，总统穿裤衩独自在超市购物，居家隔离期间警车巡逻时的魔性口号，民众抵挡不住阳光的诱惑、解禁后蜂拥沙滩却遵守“十人以下聚集”的规定，总让人或会心一笑，转而对这个国家爱得更深。

和其他旅葡华人一样，面对疫情，我们比葡萄牙人更加清醒。我们被打上“外乡人”的标签，也是受疫情偏见不公最严重的群体。几天前，我在葡萄牙一家报刊上发表了一篇反对歧视的文章，评论多是消极的声音。也正是因为这些不和谐的声音，让我更清楚地认识到善举可贵。我仍然记得，疫情在全球暴发初期，当我害怕遭受针对华人的歧视、面对塞满外国面孔的地铁车厢踌躇不前时，一位与我同龄的陌生葡萄牙女孩对我的善意微笑，招手让我进车厢的举动，也记得每一次来自疫情期间外国友人的问候和关心。

我深知葡萄牙抗疫的不易，也感谢所有温暖的瞬间。葡萄牙是种族多元的国家，协调不同族群的矛盾和抗疫步调，谈何容易？不论是从国家层面，还是民众层面，葡萄牙都做了足够的努力，得以在接近三个月中稳住疫情。

现在，葡萄牙社会已经逐步复工，除了街上行人佩戴的口罩还在提醒人们需要警惕疫情，一切似乎都恢复了正常。

（作者为上海外国语大学葡萄牙语专业研二学生，目前在葡萄牙新里斯本大学交流）

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