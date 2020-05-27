编者按：十三届全国人大三次会议正在审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》。国家安全法是攸关国家生存和发展的重要法律，世界主要大国大都完成了国家安全立法。新华社推出系列文章，为您梳理世界主要国家关于国家安全立法的通行做法。

新华社莫斯科5月27日电 综述：俄罗斯法律法规环环相扣护国保民

新华社记者栾海

俄罗斯联邦《安全法》和《俄联邦国家安全战略》在法律层面构成了维护俄国家安全的两大支柱。对于危害国家安全的“分裂国家”行为，俄罗斯《刑法》和《行政处罚法》规定了具体处罚措施。这些法律法规环环相扣、各有侧重，在国家安全领域构成防护网和高压线以护国保民。

首部俄罗斯联邦《安全法》于1992年出台。2010年12月通过的新版《安全法》,规定了保障俄国家安全、社会安全、生态安全、人身安全和其他类安全的基本原则和工作内容。依据该法，俄总统有权依据联邦宪法在全境或部分地区实行紧急状态。

俄《紧急状态法》规定，实行紧急状态的前提是俄公民生命、安全或俄宪法制度受到直接威胁，不采取紧急状态就无法消除这种威胁。这些直接威胁包括：企图通过暴力改变俄宪法制度、夺取或窃取政权、武装暴乱、大规模骚乱、恐怖活动、封锁或占领重要设施及某些地区、非法武装组织活动、国际和地区暴力冲突直接威胁俄公民并导致俄中央及地方政府机关无法正常工作。

依据俄《紧急状态法》，为确保实行紧急状态，可动用警力、安全机关人员和国民近卫军。在特殊情况下，可派遣俄军队辅助维持紧急状态。

维护俄国家安全的另一大支柱是《俄联邦国家安全战略》，这是俄国家安全战略规划的基础性文件，其宗旨是巩固俄国家安全、确保俄长期稳定发展。2015年制定的新版《俄联邦国家安全战略》确定了俄内政外交中涉及安全的国家利益、优先战略、战略目标、任务和措施。

谈到俄罗斯所处的安全大环境时，该“战略”指出：俄实行独立自主的内政外交遭到极力维护自身霸权的美国及其盟国的阻挠；西方阻碍欧亚地区一体化进程并在该地区制造紧张局势策源地；推翻合法政治制度、在他国内部挑起动荡和冲突的做法屡见不鲜；部分外国和国际非政府组织及个人企图破坏俄统一和领土完整、干扰俄内政和社会稳定、策动“颜色革命”、破坏俄传统道德价值观。

对于危害国家安全的“分裂国家”行为，俄罗斯《刑法》和《行政处罚法》列出了专门条款予以处罚。依据俄《刑法》，通过言语公开挑唆“破坏俄领土完整”者，最高判处3年有期徒刑。如果挑唆者通过新闻媒体、网站实施上述行为，可被判处5年有期徒刑。

如果实施打砸等暴力活动以图谋分裂俄罗斯，俄《刑法》将这些行为视为“极端主义活动”。对于通过互联网、电信网络等途径公开挑唆实施上述暴力活动者，可被最高判处5年有期徒刑；组织实施上述行为者，最高判处12年有期徒刑；资助上述“极端主义活动”者，最高判处10年有期徒刑。

对情节相对轻者，可适用俄《行政处罚法》。例如，对于制作或散布具有极端主义性质的资料者，可对其行政拘留15天，并没收相关违法工具。

(责编：张信凤、燕勐)