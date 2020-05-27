【大使看中国】巴基斯坦驻华大使：中国经济恢复活力将为全球经济复苏注入新动力

新华网北京5月27日电（薛笔犁 丁悦）“中国经济恢复活力将为全球经济复苏注入新动力。”巴基斯坦驻华大使娜格玛纳·哈什米在中国两会召开期间接受新华网独家专访时这样表示。哈什米还就巴中双边合作成就、两国疫情防控合作、中国脱贫攻坚和全面建成小康社会等关心的议题发表了自己的看法。以下为专访主要内容：

巴基斯坦驻华大使娜格玛纳·哈什米。巴基斯坦大使馆供图

新华网：对于今年中国举行的两会，您比较关注哪些议题？

娜格玛纳·哈什米：近几十年来，中国在全球政治经济领域发挥着越来越重要的作用，中国两会的重要性日益凸显。国际社会高度关注全国人民代表大会将审议的2020年国民经济和社会发展计划草案。我还期待两会审议改善医疗卫生和应急管理体系的举措。我也十分关注有关民法典草案的讨论，希望审议通过的民法典草案能够保障人民的幸福生活，提升个人的生活质量。

我相信，此次两会能集思广益，迸发新思想，促进中国的繁荣发展，使中国离实现“两个一百年”奋斗目标更近一步。

新华网：您如何评价近年来两国双边外交取得的成就？2020年，您对两国合作有哪些展望和期待？

娜格玛纳·哈什米：近年来，巴中两国深化全天候战略合作伙伴关系，在互利共赢的前提下，在各个领域拓展双边合作。巴中两国已签订多项双边合作协议，深化在贸易、基础设施、工业和文化等方面的合作，制定多种合作机制，确保合作落到实处。我很高兴看到两国合作取得了互利共赢的积极成果。

得益于两国的双边合作，巴基斯坦成功构建了稳固坚实的基础设施网络，为巴基斯坦经济增长提供了强大支撑，为应对掣肘经济发展的能源短缺问题提供了保障。

两国希望在现有合作成果的基础上，进一步拓展合作领域。双方成功签订了《巴中自由贸易协定》第二阶段协议，为促进两国双边贸易创造了新机会。

我相信，在两国领导人的战略领导下，在双方政府的努力下，在两国人民的支持下，我们对深化巴中全天候战略合作伙伴关系的展望都将变成现实。

新华网：目前，中国新冠肺炎疫情防控阶段性成效进一步巩固，经济社会运行秩序加快恢复。与此同时，随着确诊病例持续增加，巴基斯坦政府也在全力抗击新冠肺炎疫情。您如何评价两国之间的抗疫合作？抗疫合作将对中巴关系产生怎样的影响？

娜格玛纳·哈什米：巴基斯坦希望与中国合力抗击新冠疫情。中国的公共组织、国家机构和企业积极响应我们的请求，向我们捐赠了大量关键物资和医疗设备，有力支撑了巴基斯坦抗击疫情的斗争。

巴基斯坦政府和人民高度赞赏中国朋友所表现出的友善和温暖。患难见真情，中国对巴基斯坦的援助再次证明，巴中友谊牢不可破、坚如磐石。

新华网：新冠肺炎疫情是对中国经济和世界经济的一次重大考验。在您看来，疫情将对世界经济和全球化产生怎样的影响？

娜格玛纳·哈什米：新冠肺炎疫情是自二战以来世界面临的最大挑战。这场危机可能会沉重打击全球经济增长、区域一体化和全球化发展。

我很高兴看到，中国经济在新冠肺炎疫情危机中所表现出的韧性。中国是世界上率先控制住国内疫情的国家之一，为聚焦未来的经济增长赢得了宝贵时间。中国经济恢复活力将为全球经济复苏注入新动力。成功击退新冠肺炎疫情以后，全球经济将恢复活力，而中国无疑将发挥重要作用。

新华网：中国在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就，您在中国生活，这方面有哪些感受？您如何评价中国脱贫攻坚的世界意义？

娜格玛纳·哈什米：1978年中国改革开放以来，中国成功实现8亿多贫困人口脱贫，这是对提升全人类的福祉最深远的影响。

过去，我们曾学习过许多种发展模式，虽然这些模式为新兴富裕阶层带来了一定的经济活力，但加剧了社会弱势群体的不平等。而中国树立起构建和谐社会的远大目标，制定了符合中国国情的包容性发展和可持续增长战略。对于巴基斯坦等发展中国家来说，中国模式值得借鉴，这激励了我们，让我们看到贫困不是与生俱来的，只要不懈努力，一定能消灭贫困。

新华网：2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在您看来，在全面建成小康社会过程中，中国在哪些领域取得突出成就？这为中巴合作提供了哪些新机遇？

娜格玛纳·哈什米：2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，对中国来说意义重大。中国在脱贫攻坚、社会经济发展、政府治理和人工智能等领域取得了重要成果。中国正领导全球减轻气候变化带来的影响，探索航空航天和医疗科学的前沿技术。巴基斯坦为中国取得的非凡成就感到高兴，也从中汲取灵感和能量。两国政府开展了一系列合作项目，分享中国经验。巴基斯坦特别希望向中国学习扶贫开发、农业发展、产业合作、疾病防控、旅游开发和反腐败等方面的经验。

新华网：近两年，第五代移动通信系统（5G）、智能产业等成为科技领域探讨热点。在您的国家，相关产业发展现状如何？您如何看待近年来中国的科技创新发展？未来两国在科技领域有怎样的合作前景？

娜格玛纳·哈什米：随着现代技术更新换代，信息通讯技术是全球可持续发展的重要引擎。5G、人工智能、云计算和大数据的迅猛发展，势必深刻改变全球经济社会形态和国际政治格局。

如今，华为、中兴、腾讯等中国信息通讯行业巨头已成为信息通信技术和智能设备的领先提供商。这些企业探索了前沿科技，为人们的生活带来了深刻变革，创造了更加舒适便利的生活条件。

巴基斯坦正着力扩建交通运输和通信基础设施，改善投资环境。我们已设立多个以IT为基础的信息技术产业园，并计划在未来建设更多这样的园区。巴基斯坦在很早以前就开始与多家中国IT企业建立联系，这些企业为巴基斯坦的信息通讯基础设施建设作出了重要贡献。今年3月，巴基斯坦总统访华期间，巴中两国签署了谅解备忘录，双方同意成立科技联合工作组。我们正准备提出更多深化两国科技合作的提议，希望能获得中方的投资与支持。

新华网：当前，个别政客和部分西方媒体采取将疫情政治化、污名化中国的狭隘做法。您对此如何评价？

娜格玛纳·哈什米：我们目睹了国际社会一些国家毫无根据地指责中国、抹黑中国抗疫贡献的险恶行径。我们反对这些将疫情危机政治化、以病毒恶意抹黑某些国家或民族的邪恶企图。我们应该积极采取具有创新性的措施，避免未来重蹈覆辙。

因此，我们要重新审视和反思之前关于全球公共卫生、全球化、环境保护和经济等问题的看法，并基于新的现实问题改变思路，以此造福全人类。

虽然这是一场巨大的危机，但会坚定我们支持多边主义的决心，使世界领导人以必要的清醒和勇气，彻底摒弃孤立主义。携手合作，坚定信念，共建人人共享繁荣昌盛的未来。

(责编：张信凤、燕勐)