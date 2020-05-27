哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例数突破9000 官员提示或再度强化防疫措施

人民网努尔苏丹5月27日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，5月26日哈全国新增335例新冠肺炎确诊病例和2例死亡病例。截至当地时间5月27日9时30分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到9304例 ，康复4613例，死亡37例。

统计数据显示，哈萨克斯坦全国3个直辖市和13个州前一日发现新增确诊病例，仅阿克莫拉州“零新增”。单日确诊病例数最多的地区包括：首都努尔苏丹（78例）、最大城市阿拉木图（77例）、卡拉甘达州（43例）、直辖市奇姆肯特（38例）、阿特劳州（21例）和西哈萨克斯坦州（20例）。与25日相比，哈萨克斯坦全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为3.7%。

过去十几天，哈萨克斯坦国内新冠肺炎疫情反弹迹象明显。鉴此，哈国家首席卫生医师26日通过哈卫生部官方社交媒体账号呼吁民众不要低估新型冠状病毒的危险性，必须严格执行卫生防疫要求。她强调，紧急状态虽然已经结束，但并不意味着人们可以不再遵守隔离规定。“如果国内确诊病例继续快速增加，我们将不得不重新启动强化隔离措施。”当天晚些时候，努尔苏丹市市长对媒体表示，不排除收紧本市隔离限制措施的可能性。

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈全国新冠肺炎确诊病例数为5090例。紧急状态结束至今，哈累计新增确诊病例达到4214例，增幅约为82.8%。

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