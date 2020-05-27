全球疫情简报：纽交所重启交易大厅 普京宣布胜利日阅兵日期

新华社北京5月27日电 26日全球疫情简报：纽交所重启交易大厅 普京宣布胜利日阅兵日期

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间26日10时（北京时间26日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加99780例，达到5404512例；死亡病例较前一日增加1486例，达到343514例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间27日6时32分，全球确诊病例达5559130例，死亡病例为348610例。美国确诊病例达1679419例，死亡病例为98852例。

新闻事件

美国纽约证券交易所（纽交所）总裁坎宁安26日宣布，在因新冠疫情关闭两个月后，纽交所交易大厅于当日部分恢复开放。根据安排，纽交所交易大厅将分阶段开放。所有进入纽交所大楼的人员都要接受体温检测并签订协议，承诺不会因感染新冠病毒起诉纽交所。交易大厅的工作人员还须戴口罩。

俄罗斯总统普京26日说，俄罗斯将于6月24日举行纪念卫国战争胜利75周年阅兵式。普京还表示，专家认为俄罗斯疫情高峰已过去。俄原定于5月9日举行阅兵式，今年受疫情影响不得不推迟。

俄罗斯国防部长绍伊古26日说，新冠疫情下，俄武装力量并未降低战备水平，俄军继续按计划执行所有战术训练活动。

德国联邦政府与各州政府26日达成协议，将防控新冠疫情的社交限制措施延长至6月29日。联邦政府在一份声明中说，各州政府可选择维持现有的限制措施，也可允许不超过10人或两个家庭在公共场所聚会。同时，政府继续建议公众尽量减少接触的人数，并尽量保持固定的接触群体。

法国总统马克龙26日宣布了一项汽车产业振兴计划，以扶持受疫情严重影响的法国汽车市场。

匈牙利司法部长沃尔高·尤迪特26日表示，匈牙利较好地控制了新冠疫情，拟于6月20日结束国家紧急状态。他当天在社交媒体上说，得益于国家紧急状态赋予的特别权力，匈牙利政府及时采取了坚决的防控措施，取得抗疫第一阶段的胜利。

日本东京奥组委发言人高谷正哲26日表示，奥组委现在首要的任务是为推迟到明年的奥运会和残奥会确定比赛场馆，然后是比赛日程，有关程序正在紧张进行中。

据日本《读卖新闻》等媒体26日报道，日本计划于7月启动首个新冠病毒候选疫苗临床试验。这种脱氧核糖核酸疫苗由大阪大学和一个医疗创业企业合作研发，动物实验显示可使实验鼠产生抗体。

澳大利亚研究机构Nuclues Network26日宣布对美国研发的一款新冠病毒候选疫苗启动一期临床试验，这也是澳大利亚开展的首个新冠疫苗临床试验。

涉华动态

中国驻斯里兰卡大使馆26日在科伦坡向斯里兰卡中小学生捐赠一批一次性医用口罩。斯里兰卡教育部长阿拉哈佩鲁马表示，中方的帮助将为即将复学的斯里兰卡中小学生提供更好保护。疫情暴发以来，中国政府、企业、华人团体等提供了大量急需防疫物资，为斯里兰卡有效控制疫情做出积极贡献。

(责编：张信凤、燕勐)