中俄媒体智库云论坛首次举办

人民网北京5月27日电 （于洋）5月26日，由中国外文局、俄罗斯报、俄罗斯科学院远东研究所联合主办，人民画报社、当代中国与世界研究院共同承办的“当代中国与世界——抗击疫情 提振经济”中俄媒体智库云论坛成功举行。此次云论坛正值中国全国两会召开期间，是两国媒体智库首次利用云技术举办的在线论坛。来自中俄两国主流媒体、高端智库的十余位嘉宾，围绕新冠肺炎疫情下的中俄合作、疫情后的全球治理、深化新时代中俄全面战略协作伙伴关系等话题进行了广泛而深入的探讨。

本次论坛的主题为“共同应对新威胁，促进疫情后经济复苏，打造更加紧密的中俄全面战略协作伙伴关系”。中国外文局局长杜占元在主题发言中指出，这次疫情彰显了中俄合作抗疫的含金量，拉响了深化全球治理的警钟，深化了中俄在全球治理领域的更广泛合作，推动了中俄媒体和智库进一步交流对话。他表示，近年来中国外文局与俄罗斯的主要媒体和智库建立了良好的合作关系。疫情虽然给我们面对面对话带来了不便，但也凸显了我们之间交流的必要性和重要性。下一步，我们将进一步搭建全球媒体智库交流云平台，及时分享成果，深化合作。

《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察表示，《俄罗斯报》为客观真实地报道中国抗疫、深化俄中媒体合作做了大量工作，取得了丰富成果。疫情之下，全球当务之急并非推卸责任，而是团结协作。俄中应携手解决危机，推动两国在科学、教育、医疗和环境保护等领域的共同发展。他还特别强调，媒体应当发挥正面引导作用，而不应成为政治野心的“俘虏”。

中国人民争取和平与裁军协会副会长、中联部原副部长于洪君强调，在当前国际关系日趋紧张、抗疫形势未能根本好转、经济复兴难度增大的重要历史关头，中国与俄罗斯作为在本地区和全球事务中举足轻重的两个负责任大国，应加强沟通、深化合作，将两国新时代全面战略协作伙伴关系推向新的发展阶段。

欧亚经济委员会一体化与宏观经济部部长、俄罗斯科学院科学委员会主席谢尔盖·格拉济耶夫表示，新冠肺炎疫情一方面使国际市场加速失序，另一方面也给俄中合作提供了契机。他建议两国进一步协调立场，发出反对霸权主义、单边主义的最强音；推动金融合作，特别在欧亚地区建成内部稳定的金融市场；加强贸易交流，为不同形式的经济实体合作搭建桥梁；增进科技合作，抢占科技领域制高点。

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫表示，面对疫情和随之而来的经济危机，俄中两国始终团结互信，这正是两国关系发展的重要基础。他还强调，俄中两国应该持续深化媒体与智库合作，不断扩大合作规模，提升专业水平。

论坛主题发言环节由中国外文局副局长兼总编辑高岸明主持。

在之后的议题发言环节，中国社科院世界经济与政治研究所副所长邹治波，俄罗斯科学院Е.М.普里马科夫世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·罗曼诺夫，中央党校国际战略研究院副院长左凤荣，俄中友协副主席谢尔盖·萨纳科耶夫，中国网总编辑王晓辉，俄中友好和平与发展委员会专家委员会主席尤里·塔夫洛夫斯基，人民画报社社长于涛等嘉宾分别发表了各自观点。此环节由当代中国与世界研究院院长于运全主持。

据了解，“当代中国与世界——抗击疫情 提振经济”中俄媒体智库云论坛是两国媒体智库在新冠肺炎疫情期间，为进一步推动两国共同抗疫、促进世界经济恢复与发展而搭建的建言献策平台。

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