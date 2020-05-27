“发现体验馆”云端趣游直播将开启

人民网讯 受新冠肺炎疫情影响，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验中心将于6月6日以后，预约制，稳步开馆。面向不同年龄段打造的三大主题空间——蒙空间、创空间、粹空间将陆续开启，围绕科技创新、文化素养、体育运动等各领域开展的特色体验及课程都将重新“上线”。

恰逢六一儿童节即将来临之际，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验中心启动三场主题直播，将通过游戏互动、组队PK的形式，带观众来一场云端趣游。

据悉，“蒙空间”直播间将于5月30日上午10:00-11:30进行，直播将以启迪多元智能为核心，开启家庭组队闯关赛，带小朋友、家长和观众朋友们走进五大主题区，展示趣味实践型课堂的功能与特色。

“创空间”直播间将于5月30日下午14:30-16:00进行，直播主打智趣体验，有两组家庭将参与 “锦囊任务”，解锁惊喜礼物，并带领大家一起感受科创新视界。

“粹空间”直播间将于5月31日下午14:30-16:00进行，直播中将围绕“雅粹”进行分享，以大小主持人知识竞赛的形式，科普国学，展现非遗文化，讲述“传承”的意义。

本次系列直播活动还邀请到了援鄂抗疫的医护人员家庭参与。他们中的许多人，为了支援抗疫工作，勇担责任使命，迅速赶往一线，不得不和家人分离多日，与病毒进行殊死搏斗。他们这段特殊的经历，定能为孩子们暖心提志，树立榜样。孩子们也将通过中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验中心所提供的契机，用特殊的方式，礼赞英雄，表达敬意。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验中心还将通过短视频、H5等形式，分享专属活动课程体系，介绍特色科创空间，教学传统手艺，让观众朋友们在云上也能与中心亲密接触和互动交流。

线上＋线下的同步体验模式，能让孩子和家长切实地感受科技创新和传统文化的魅力，获得多元智能的启蒙性发展，从而激发孩子们的好奇心、想象力和创造力，培养孩子们对于传统文化的审美和热爱。

(责编：张信凤、常红)