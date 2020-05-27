美国国会涉疫情议案是典型的政治操弄

本报北京5月26日电 （记者徐隽）随着疫情在美国持续扩散和蔓延，美国一些议员提出多项与疫情有关的议案，指责中国抗疫缺乏透明度，声称中国对美国疫情扩散负有责任，要求对中国开展调查、追责索赔等。就此，记者采访了正在出席十三届全国人大三次会议的郑淑娜、许安标、于志刚、陈福利四位全国人大代表。

郑淑娜代表说，在抗疫防控过程中，中国本着公开、透明、负责任的态度，严格按照传染病防治法关于传染病疫情的报告、核实和发布的程序规定，第一时间对外发布信息。中国主管部门已经详细地公布了应对疫情的时间线。中国在疫情发生后第一时间即向世卫组织和有关国家通报疫情信息，及时完成并与各国分享病毒基因序列信息。国家卫健委每日及时向社会公开发布包括确诊病例、死亡病例在内的前一日疫情情况。同时，还对疫情早期因医院收治能力不足造成的院外确诊病例死亡人数进行了订正，体现出生命至上、人民至上的负责任态度。

郑淑娜代表说，事实证明，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，及时有效切断了病毒传播链。《科学》杂志研究报告显示，有关“封城”等措施使中国减少了超过70万的感染者。而在美国，官方统计确诊病例从2月初的两位数急速上升，时至今日确诊病例已超过160万。所谓因中国抗疫缺乏透明度造成美国应对延误的荒谬逻辑在事实面前不堪一击。

许安标代表说，美国一些议员，面对其国内抗疫不力、疫情持续蔓延，抛出所谓病毒源于中国，甚至提出要对中国进行调查，这是没有根据的政治操弄，是完全站不住脚的。病毒源头问题，国际上的共识是，这是一个严肃的科学问题，应当由科学家和医学专家以严谨的科学方法来研究，目的是为了更好地预防类似传染病的发生。在没有科学结论之前，妄下结论，搞有罪推定，不得人心。非典（SARS）之后，中国建立了非常严格的传染病防控制度，我国医务工作者和科学家，以其对传染病的敏锐和专业，第一个向全世界公布分享了新冠病毒全基因组序列，第一个分离出病毒毒株，并积极探索有效治疗方案，为世界各国专家研究新冠病毒传播规律，开发检测工具，救治新冠病毒感染者提供了参考，也为全球抗疫作出了重大贡献。我注意到有不少新闻报道，有些国家通过后续病理分析发现，一些病例在疫情集中暴发前就已出现，并且这些病毒携带者没有到过中国。

于志刚代表说，美国有些议员在议案中无任何依据地将疫情扩散的责任引向中国，甚至无理要求美国政府向中国提出索赔。这些议案不顾事实不讲逻辑，满脑子“冷战式”对抗思维，暴露了一种傲慢、偏执的心态，令人震惊。

于志刚代表说，事实上，病毒不分国界、不分种族，可能在任何国家出现。疫情的暴发具有极大的不确定性。疫情由某个国家先确诊和报告，不代表病原体最初源于这个国家。目前一些国家对于病例的技术追踪，都用病例事实表明新冠病毒的出现要早于中国。美国有世界上最先进的医疗技术和最好的药品，也有最多的生物技术实验室，但是防控不力使得疫情在美国大规模暴发。这些议员在现有科学技术尚无法对新冠病毒起源等进行准确判断的情况下，妄图以通过议案或者推动修改国内法的形式提出向中国索赔，违反了国际法上的国家主权平等原则，挑战了国际社会公认的国家主权豁免原则，扰乱了正常的国际秩序。人类历史上出现过多次全球性瘟疫，其中数次是首先在美国暴发，而美国为什么不主动为这些疫病对国际流行造成的后果承担赔偿责任呢？这些议员提出的议案，是对国际法的玷污，充满着个人政治动机和政治利益，超越了道德和法律底线。

陈福利代表说，新冠病毒是一种全新病毒，人们对其认知有限，且突如其来。指责“甩锅”，推卸责任无助于遏制疫情。各国只有加强合作，支持世卫组织发挥作用，才能有效战胜疫情。面对新冠肺炎疫情，中国始终秉持人类命运共同体理念，与各国同舟共济、守望相助，共同为全球抗击疫情作出贡献。迄今，中国已向将近150个国家和4个国际组织提供了紧急援助，为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议，毫无保留分享防控经验和诊疗方案，向24个有紧急需求的国家派出26支医疗专家组，开展交流和指导，在保证质量的前提下，向世界出口了568亿只口罩、2.5亿件防护服。

陈福利代表说，疫情之初，美国很多社团、企业和民众向中国伸出援手。美国陷入疫情后，中国为美国在华采购抗疫物资提供支持和便利，许多省市、企业和机构向美国捐赠了大量急需的医疗物资。据统计，中国已向美国出口了120多亿只口罩，相当于为每一位美国人提供将近40只。但美国一些议员无视这些基本事实，编造谎言，对中国进行攻击抹黑，这是在新冠病毒肆虐的同时扩散的一种“政治病毒”。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 03 版）

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