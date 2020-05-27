中国两会为世界传递信心

本报北京5月26日电 近日，多国政党政要致电致函中共中央对外联络部，祝贺中国两会召开，认为这表明中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，传递出中国统筹疫情防控和经济社会发展的坚定决心，也为世界发展传递了信心和动力。

加蓬民主党总书记本根扎表示，在全球新冠肺炎疫情肆虐的背景下，中国成功召开两会，用事实表明中方战疫已取得重大战略成果。疫情不能阻止中国共产党带领中国人民发展前进的步伐，相信两会的胜利举行一定能进一步团结中国人民，按预定计划实现脱贫攻坚和全面建成小康社会的伟大目标。

巴西劳工党主席霍夫曼表示，中国两会在全球暴发新冠肺炎疫情的特殊背景下召开，对于中国乃至全球抗击疫情、恢复经济社会发展具有极其重要的意义。我们相信两会将就当前面临的一系列新问题找到解决之道，引领各国走出危机，建设一个更加美好的世界。

美洲基民组织主席拉托雷感谢中国共产党致信介绍中国两会召开情况和全面推进复工复产的宝贵经验，表示突如其来的疫情为人类带来沉痛教训，在全球危机面前，没有任何国家能独善其身，必须进一步加强国际合作，促进各国团结。

欧洲议会资深议员、欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔表示，中国两会审议通过助力经济社会恢复发展的各项举措，为实现中国既定的脱贫攻坚等目标注入强劲信心和动力。此次中国政府工作报告中提出“坚定不移扩大对外开放”“推动贸易和投资自由化便利化”，将为欧中务实合作提供政策保障，推进欧中全面战略伙伴关系健康发展。

埃塞俄比亚繁荣党意识形态与研究部部长特梅斯根表示，中国在政府工作报告中提出维护国家主权和“一国两制”的重要主张，对处理好涉港澳台事务至关重要，埃塞俄比亚对此完全赞同。中国是世界第二大经济体，当全世界都在思考后疫情时代的世界秩序时，所有人的眼光都投向东方。

尼日尔驻华大使穆斯塔法表示，中国在条件允许后第一时间召开两会，研究国家发展与民生福祉问题，充分体现了习近平总书记人民至上的为民情怀。相信中国的全面小康社会必将如期建成，第一个百年奋斗目标必将成功实现。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 03 版）

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