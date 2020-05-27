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拒不认“错”　英国首相顾问不辞职

2020年05月27日08:46  来源：新华网
 

　　英国首相鲍里斯·约翰逊的高级顾问多米尼克·卡明斯25日说，他不会辞职，因为他没有做任何错事。

　　英国政府实施“封城”令期间，卡明斯在出现感染新冠病毒症状后离开首都伦敦，前往400公里外的英格兰北部城市达勒姆，引发争议。

　　【“别相信报纸”】

　　就在“封城”期间外出，卡明斯25日在唐宁街10号召开记者会予以回应，持续大约一小时。

　　多家媒体报道，首相顾问较少单独召开记者会，将记者会地点选为唐宁街10号首相府更为少见。

　　记者会在一片草地上召开，卡明斯详细说明他驱车从伦敦前往400公里外父母家的经过，包括途中是否加油及上厕所。

　　按照卡明斯的说法，他与妻子3月底出现感染症状，他担心两人病倒后没人照顾4岁的儿子，因而开车带妻儿前往达勒姆，好让住在那里的父母及其他亲属照顾儿子。

　　这一举动违反英国政府发布的防疫封锁措施，经媒体曝光后引发民众强烈不满。英国政府规定，全国3月23日“封城”后禁止民众非必要外出，尤其是出现感染症状的人应居家隔离、不得外出。

　　卡明斯强调，当时的情况“非常复杂”，“我做了我认为正确的事”，“我不会提出辞职……我从来没有考虑过（辞职）”。

　　当记者问他如何回应愤怒的达勒姆市居民时，卡明斯说，他会建议那些居民“不要相信他们在报纸上读到的任何事情”。

　　【获首相力保】

　　尽管没有就违反居家令道歉，卡明斯在记者会上说，他对事先没有征得约翰逊同意就出城感到“后悔”。约翰逊3月27日确诊感染新冠病毒。

　　“可以这么说，这是一个错误，”他说，“我能理解有些人会说，我应该在决定要干什么前与首相说一声。”

　　25日晚些时候，约翰逊在唐宁街10号召开另一场记者会，提及卡明斯出城引发的争议，再次显现对他的维护。

　　“我真的对人们感受到的混乱、愤怒和痛苦感到遗憾……那就是我为什么希望人们理解到底发生了什么，”约翰逊说，“我真的不认为（唐宁街）10号里的任何人曾经做出破坏我们（卫生）倡议的事情。”

　　另外，英国媒体报道，卡明斯从达勒姆返回伦敦前，还曾开车前往巴纳德堡，并非一直待在父母家中。

　　卡明斯和约翰逊25日都回应了这一报道，说感染新冠病毒影响了卡明斯的视力，那是一次“试车”，旨在确保卡明斯能够开车从达勒姆回伦敦；卡明斯其他时候都在父母家中隔离。

　　就违反居家令一事，一些内阁大臣声援卡明斯，认为他的做法情有可原，但执政党保守党和反对党一些议员要求他引咎辞职。约翰逊先前拒绝回应关于解职卡明斯的要求。

　　多家媒体报道，不论是能够在首相府召开记者会还是得到多番“维护”，卡明斯对约翰逊的重要性凸显。

　　卡明斯被认为是英国2016年公投中“脱欧”阵营的重要推动者。约翰逊出任首相后，卡明斯也被委以重任。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
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