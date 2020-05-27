书写全球减贫史重要篇章（和音）

中国全国两会传递出毫不动摇打赢脱贫攻坚战的积极信号，无疑将鼓舞各国推进联合国2030年可持续发展议程的信心

“我们要努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，付出更加艰辛的努力，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。”习近平总书记日前看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员并参加联组会时的重要讲话，再次让世界深刻感知中国共产党对人民、对历史的郑重承诺。2020年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，中国以必胜的信心和决心，尽锐出战、攻坚克难，以不获全胜决不收兵的坚毅行动，书写着全球减贫史的重要篇章。中华民族千百年来的绝对贫困问题将历史性地画上句号，这是令世界瞩目的伟大成就，将对全球减贫事业产生重要激励作用。

中国的脱贫攻坚行动，承载着让人民过上更加美好的生活的初心。改革开放40多年来，中国共产党带领全国人民接续奋斗、久久为功，8亿多贫困人口实现脱贫，对同期全球减贫贡献率超过70%。特别是党的十八大以来，中国连续7年每年减贫1000万人以上，贫困发生率从10.2%降至0.6%，脱贫攻坚取得决定性成就。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，“在人类历史上，我们从未看到有那么多人摆脱了极端贫困”，“这是中国的一个伟大成就”。

瞩目中国“两会时间”，国际舆论纷纷聚焦中国决战脱贫攻坚之志。习近平总书记提醒“防止因疫致贫或返贫”，政府工作报告明确表示“脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务”，代表委员们表示笃志达到“两不愁三保障”的脱贫基本要求和核心指标，确保高质量脱贫……“中国领导人的坚定立场令人坚信，中国到今年年底有能力实现脱贫目标。”这是国际媒体报道中的普遍看法。

“社会主义道路上一个也不能少，全面小康大家一起走！”这句话让世人能够真正读懂中国脱贫攻坚的壮阔画卷，能够充分理解彰显中国特色社会主义制度优势的中国行动、中国力量。为了实现到2020年确保中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困问题，全党全国各族人民心往一处想、劲往一处使，广大干部群众奋力拼搏、实干担当。正如巴基斯坦执政党正义运动党中央新闻书记艾哈迈德·贾瓦德所评价：“中国脱贫攻坚的成功源于中国所具有的制度优势——能够将全社会中不同领域、不同阶层的人广泛动员和团结起来，为国家发展的正确方向而共同努力。”更令世人印象深刻的是，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国一方面把疫情对脱贫攻坚的影响降到最低，另一方面坚定不移完成剩余的脱贫任务。正如《俄罗斯报》报道所观察：“新冠肺炎疫情不会改变中国脱贫攻坚的基本面，中国政府有能力如期全面完成脱贫攻坚的目标任务。”

中国脱贫攻坚成就为世界作出的巨大贡献，国际上有口皆碑。“许多国家都希望了解中国在扶贫方面的经验，并探索如何在自己国内实施。”联合国驻华系统协调员罗世礼认为，中国的减贫实践激励着世界各国。今年脱贫攻坚任务完成后，中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。联合国南南合作办公室主任切迪克认为，中国政府的精准扶贫政策和脱贫攻坚目标，成功地使数亿人摆脱了贫困，为世界特别是为全球发展中国家提供了很好的范例，“中国对全球消除贫困作出了巨大贡献”。中国积极倡导国际减贫交流合作，积极支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家采取多种举措消除贫困，同联合国、世界银行、国际货币基金组织等国际组织开展广泛扶贫合作。世界银行东亚与太平洋地区副行长维多利亚·克瓦认为，“中国的减贫进展具有全球意义”。

消除贫困是人类的共同使命。中国全国两会传递出毫不动摇打赢脱贫攻坚战的积极信号，无疑将鼓舞各国推进联合国2030年可持续发展议程的信心。秉持人类命运共同体理念，携手加快推进全球减贫进程，共建没有贫困共同繁荣的美好世界，当为各国共同的选择。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 03 版）

(责编：于洋、燕勐)