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西班牙确定7月起“开门迎客”

2020年05月27日08:25  来源：新华网
 

　　西班牙政府25日确认，7月1日起外国游客可自由入境西班牙。

　　旅游业是西班牙支柱产业，连日来政府多名官员表达企盼外国游客回归的意愿。部分民众对旅游业重启满怀期待，但也有相关行业从业者担忧，急于重新开张“不划算”。

　　【多名高官力邀】

　　西班牙政府25日发表声明，宣布自7月1日起解除针对外国游客实施的“入境隔离14天”措施。

　　路透社报道，西班牙3月起实施欧洲范围内较严格的“封城”措施，因缺乏充分预警在该国旅游业界引发混乱，同时招致另一旅游目的地大国法国不满。西班牙政府希望借提前宣布“解封”弥补早期沟通不畅的不足，同时为今年夏天吸引外国游客争取有利形势。

　　西班牙是全球第二大旅游目的地，每年接待大约8000万人次外国游客。旅游业大约占其国内生产总值(GDP)的12%，所提供就业岗位占比更高。暑期旅游高峰因而对西班牙减轻经济衰退冲击至关重要。

　　西班牙外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚25日在社交媒体“推特”上写道：“最糟糕的（情况）已经过去……7月我们将逐步向国际游客开放西班牙，解除隔离，确保最高标准的卫生安全。期待欢迎大家光临！”这条推文同时配有比基尼、墨镜和行李箱的颜文字。

　　西班牙工业、贸易与旅游大臣雷耶丝·马罗托·伊列拉同一天告诉媒体记者：“7月来西班牙度夏，这样的出行计划完美！”

　　据英国《卫报》报道，西班牙首相佩德罗·桑切斯23日已向外国游客发出邀请，说他们可以开始制定赴西班牙度假的计划了。桑切斯说，西班牙中央及地方政府为重启旅游业已筹划数周，“我们今天向每个人传达信息：西班牙将从7月起等着你来”。

　　【民众想法复杂】

　　受利好消息提振，与旅游相关的西班牙企业股票价格当天大涨，其中美利亚酒店集团股价收盘时飙升26%。

　　首都马德里室内设计师安娜·帕尔多在埃尔雷蒂罗公园遛狗时遇到路透社记者，她也对旅游业重启充满期待。“这太棒了，我真的期待，我的狗狗也是！”

　　然而，一些餐饮业从业者对“解封”有顾虑。马德里和巴塞罗那的酒吧和餐馆经营商25日起可适度开放室外空间，但不少人仍选择继续歇业，理由是迎客寥寥所获收入恐怕难以抵消开店成本。

　　马德里一家餐饮协会的主管何塞·卡洛斯·拉蒙说，马德里只有四分之一的酒吧和餐馆有露台，现在开店成本过高。而在西班牙全国，目前仅大约15%的酒吧和餐馆选择重新开张。

　　选择重新开张的人也有担忧。巴塞罗那一家餐馆老板阿方索·戈麦斯说：“情况复杂，除非有（足够）外国游客到来，我们无法拯救（今年的）旅游季。”

　　西班牙政府定于26日会商推进逐步“解封”的具体举措。首相桑切斯先前宣布，西班牙同一天起进入为期10天的官方哀悼期，向因新冠疫情去世的人士致哀。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
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