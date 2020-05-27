逾九成意大利人认为“封城”有用

意大利中央统计局25日发布的一项调查结果显示，逾九成意大利人支持政府为遏制新型冠状病毒疫情实施的管控措施。

路透社25日报道，这项调查在4月5日至21日之间展开。大约91%调查对象说，限制出行或上班的措施非常有用或相当有用，其余人认为不太有用或根本没用。89.5%调查对象认为政府的“封城”指令“清楚”。

在那段时间，意大利人平均每天洗12次手，用5次消毒凝胶。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

据路透社报道，“封城”令期间大多数意大利人表现自律，但是在疫情趋缓、政府放松管控后，一些人忽视保持安全距离、近日出现多起人员聚集事件。

意大利大区及自治区事务部长弗朗切斯科·博恰说，政府为此招募了6万名志愿者以维持安全距离。

意大利政府定于6月3日解除民众跨大区流动的禁令。但博恰本月25日向媒体表示，如果民众不遵守有关安全距离等方面的规定，可能会推迟解除这一禁令。（欧飒）【新华社微特稿】

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