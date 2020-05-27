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意大利新冠死亡病例升至32955例

2020年05月27日08:17  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月26日电（记者陈占杰）意大利民事保护部26日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例397例，累计确诊230555例；新增死亡病例78例，累计死亡32955例。

　　数据显示，意大利当天新增治愈病例2677例，累计治愈144658例。现有患者人数降至52942人，其中，44504人在居家隔离，7917人在医院接受普通治疗，521人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少268例和20例。

　　意大利经济和财政部长罗伯托·瓜尔蒂耶里26日在议会下院表示，意政府推出的550亿欧元一揽子经济刺激计划是“史无前例的”，其目的在于“吸收”疫情带来的冲击，加强医疗、研究和高等教育系统，保护弱势群体和国家的生产体系。他说，像所有危机一样，这次疫情也是一个促进创新和现代化的机会，相信意大利不仅能克服这场危机，还将走上创新、可持续和包容性的发展道路。

　　据意大利劳动力市场机构日前发表的一份报告，为控制疫情采取的“封城”措施严重影响了该国就业。该机构负责人26日表示，疫情将使意大利今年损失50万个现有工作岗位，就业情况可能要到2023年才能恢复到疫情前水平。

　　意大利出版商协会26日说，意大利今年三四月份的图书销量比去年同期减少800万册，今年前4个月损失的营业额为1.34亿欧元，估计全年将损失6.5亿至9亿欧元营业额。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

(责编：张信凤、燕勐)
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