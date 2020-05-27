中国医疗专家组在秘鲁交流抗疫经验

5月25日，在秘鲁首都利马的秘鲁国家卫生研究院，中国医疗专家组成员与秘方人员合影。 新华社发（中国医疗专家组供图）

新华社利马5月26日电（记者张国英）中国医疗专家组25日同秘鲁卫生官员及医疗专家举行工作会议，介绍中国疫情防控经验和策略。

中国专家当天上午前往秘鲁国家卫生研究院就“面向公民的疫情预防教育”与相关人员交流，听取秘鲁方面介绍在疫情防护教育方面所做的工作。中国专家组向秘方全面介绍了中国向民众传递信息和健康知识的主要做法，并对当地防疫宣传工作提出一些建议。

秘方人员对中国专家提出的建议表示赞许，认为中国的诸多做法值得学习和借鉴。

当天下午，专家组向秘鲁国家卫生研究院、国家疫病防控中心等机构介绍了中国“四早”“四集中”防控的重要性和具体内涵，并分享专家在中国部分疫区建立的“政府统筹、专家指导、全民参与、大数据支撑”抗疫模式和主要做法。

秘方官员就新冠隔离、出院、轻症救治、密接排查、重症诊疗、核酸检测等方面提问，专家组结合中国国内外研究现状及实践经验进行了详细指导和解答。

会后，专家组向秘鲁卫生战线的工作人员赠送了从广东带来的中药香囊，表达对秘鲁人民的美好祝福。

中国向秘鲁派遣的抗疫医疗专家组23日抵达利马。这是中国政府向拉美地区派出的第二个医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，4名成员来自广东省，其中包括呼吸与危重症医学、感染管理和神经内科等领域的专家。

(责编：张信凤、燕勐)