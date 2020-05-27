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伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德——

中国“生命至上”理念令人动容（驻华大使看两会）

海外网 毛 莉 张六陆

2020年05月27日05:55  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　制图：陆宁远

　　“在新冠肺炎疫情特殊背景下召开的中国两会意义非凡。本次两会作出的决策不仅对中国、对地区乃至对整个世界都非常重要。”两会期间，伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德在接受人民日报海外网专访时说。

　　疫情防控是克沙瓦尔兹扎德最关注的两会话题。“过去几个月，世界见证了一场伟大的中国战疫。尽管疫情极其危险，但在中国政府和人民的共同努力下，中国用很短时间控制住了疫情。”克沙瓦尔兹扎德说，他和同事们对中国人民因疫情遭受的影响感同身受，深知中国抗疫成效背后的努力和牺牲，对政府工作报告所说的“十分不易、成之惟艰”很有感触。

　　克沙瓦尔兹扎德表示，中国抗疫过程中体现的“生命至上”理念令人动容。世界上没有国家不重视经济发展，保持经济增长对中国这个拥有14亿人口的大国来说格外重要。但在疫情面前，中国政府毅然把人民生命安全放在了第一位，愿意为此付出巨大的经济代价，令人十分钦佩。

　　克沙瓦尔兹扎德注意到，此次两会期间，会场举行了两次默哀仪式。他认为，在两会这样重要的政治场合表达哀思，也体现了“生命至上”。4月4日清明节，中国举行的全国性哀悼活动给他留下了深刻印象。当天，伊朗驻华大使馆也降半旗志哀。使馆还发布微博说：“中国以国之名祭奠新冠肺炎遇难者，让我们看到了中国对个体尊严与生命的尊重与敬畏，也读懂了14亿中国人集体情感释放背后的团结与力量。”

　　克沙瓦尔兹扎德认为，疫情是人类共同的敌人，单打独斗无法取胜。国际社会应当同心协力、互相帮助。中国分享的抗疫经验为其他国家提供了参考。相信世界各国能取得抗疫的最终胜利。

(责编：杨光宇、曹昆)
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