新加坡宣布第四个抗疫预算案

人民网曼谷5月26日电 （记者林芮）为配合准备分阶段重启经济，新加坡政府5月26日推出总值330亿新元（1新元约合5元人民币）的财政援助措施，协助国民保住就业，提升技能和创造新的就业机会。

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰今天在国会宣布第四个抗疫预算案声明。具体包括：企业将获得多一个月的薪金补贴；外劳税的豁免期和回扣将延长两个月；拨出2亿8500万元支持创业公司；拨出超过5亿新元协助企业进行数字化转型，如采用电子支付等；提供10万份就业与培训机会；商业租户和摊主免付多两个月租金；政府提供20亿新元现金补贴抵消中小企业租金等；符合条件的家庭将获100新元水电费补贴；拨款1800万新元支持社会服务机构照顾弱势群体等。

为确保有效地执行与协调各项有关就业与培训的新措施，新加坡政府将成立全国就业理事会进行统筹监督。该理事会将由新加坡国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼领导，主要任务是创造就业机会和帮助公众提升技能。

至此，加上今年前3个抗疫预算案，新加坡政府推出的4个抗疫预算案总拨款额累计929亿新元，约占该国国内生产总值（GDP）的20％。新加坡2020财政年的整体财政赤字进一步扩大至743亿新元，占GDP的15.4％。

今天宣布的第四个预算案，新加坡政府将动用310亿新元国家储备金。加上之前在第二个和第三个预算案中共动用的210亿新元国家储备金，新加坡政府在2020财政年度推出的4个预算案，将动用总共520亿新元的国家储备金。

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