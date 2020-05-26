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南非进一步降低全国封锁等级 
允许学生返校 多行业全面开放

2020年05月26日18:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡5月26日电（王磊）南非总统拉马福萨在24日向全国发表的讲话中宣布南非全国封锁等级自6月1日起降低至三级，但根据各地疫情具体情况，一些地区可能会回到四级甚至五级。

三级全国封锁下，人们可以在一天任何时间进行锻炼；取消晚8点至凌晨5点的人员流动宵禁；酒精类饮品将在特定时间销售，但只能在家里饮用，仍然禁售香烟；批发和零售业也将全面开放，包括电子商务类；某些高风险的经济活动仍将被禁止，其中包括餐馆、酒吧和酒馆，他们可以提供外卖服务；允许国内商务旅行

教育方面，七年级和十二年级的学生将重返学校，学校日程安排也将重新调整；若父母担心子女返校的安全问题，则不强迫学生返校。南非基础教育部长莫采卡预计将于本周签署指令，宣布关于开学的相关要求。

与此同时，制造业、采矿业、建筑业、金融服务业、专业和商业服务业、信息技术、通信业、政府服务业和媒体服务业也将从6月1日起全面重新开放，企业需要每天在办公场所对员工进行健康检测。政府仍旧鼓励有条件的企业尽可能让员工居家办公。

此前受疫情影响，当地的优步司机被迫从事其他工作，比如接受优步外卖的订单。一些司机甚至开始私下接受叫车服务。

截至5月26日，南非共有23615例新冠肺炎确诊病例，481例死亡。新增的52例死亡病例中，有49例来自西开普省。拉马福萨表示，南非的新冠肺炎感染率现在已开始急剧上升，为了应对该情况，政府准备了约2万张病床，全国各地在建27家医院以接收新冠肺炎患者。

目前，由于新冠肺炎确诊人数较多或增长迅速，茨瓦尼(Tshwane)、约翰内斯堡(Johannesburg)、埃库鲁尼(Ekhuruleni)、纳尔逊·曼德拉湾(Nelson Mandela Bay)、布法罗城(Buffalo City)和开普敦(Cape Town)等地区被政府划为疫情热点地区，并将每两周评估一次。位于该地区的人群需要额外提高警惕，注意病毒防控。

拉马福萨说，南非也在积极研发新冠肺炎疫苗，但他同时表示，“全国封锁只会延缓病毒传播，在疫苗问世之前，新冠肺炎病毒将继续传播，这也意味着我们必须做好继续与疫情抗争的准备。”

(责编：徐祥丽、杨牧)
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