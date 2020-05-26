外交部：坚决反对将病毒来源问题政治化、污名化

人民网北京5月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持26日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：据报道，25日，阿富汗国家安全委员会发言人称，阿政府当日释放100名塔利班囚犯，拟每日释放100人直至2000名囚犯获释，希此举最终促成阿实现持久和平。消息人士称，阿政府和塔利班将在为期三天的开斋节停火后继续寻求减少暴力活动，将停火延长一周。中方对此有何评论？

赵立坚：停战止暴、实现和平是阿富汗人民的最大渴望，也是地区国家和国际社会的普遍期待。中方欢迎并赞赏阿富汗政府和塔利班释囚、减暴举措，这有益于推动阿人内部谈判、助力阿富汗和平稳定。中方愿同国际社会一道，继续为推动阿富汗和平和解进程提供支持与帮助。

澎湃新闻记者：据报道，25日，日本首相安倍晋三在记者会上称，疫情从中国蔓延扩散至世界是事实。中方对此有何评论？

赵立坚：新冠病毒源头是一个严肃的科学问题，必须以事实和科学为依据，由科学家和医学专家去研究。我们坚决反对将病毒来源问题政治化、污名化，这种做法有悖于世界卫生组织及大量研究机构、医学专家的专业意见，更有违国际社会包括中日两国共同抗击疫情的努力和期待。我想强调，政治盲从不应凌驾于科学判断，团结合作才是人类战胜疫情的最有力武器。

环球邮报记者：加拿大的法院将于本周三宣布对孟晚舟有关案件的裁决结果。中方有何期待？

赵立坚：中方在孟晚舟事件上的立场是一贯的、明确的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益，这是一起严重的政治事件。

中国政府维护中国公民正当合法权益的决心坚定不移。加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟女士，并确保她平安回到中国，以免中加关系持续受到损害。

中新社记者：中方今天上午发布了向赤道几内亚派遣抗疫医疗专家组的消息。你能否介绍专家组将具体在哪些方面帮助赤几抗击疫情？

赵立坚：应赤道几内亚政府邀请，中国医疗专家组一行12人于5月25日抵达马拉博，受到赤几政府代表的热烈欢迎。中方医疗专家组将同赤几卫生部、新冠病毒应对与监测委员会、世界卫生组织驻赤几代表处等交流抗疫经验，考察马拉博新冠肺炎定点医院和实验室，提供抗疫培训。专家组还将指导中国援赤几医疗队在当地开展抗疫工作，并向当地华人华侨介绍疫情防控知识和经验。中国向赤几派出医疗专家组是落实习近平主席在第73届世界卫生大会开幕式上重要讲话精神的具体行动，再次生动体现了中国和赤几人民、中非人民间的深情厚谊。

环球邮报记者：你刚才表示加方应立即释放孟晚舟女士，以免中加关系持续受到损害。如果加法院作出对孟不利裁决，中方是否会采取报复措施？

赵立坚：我不回答假设性问题。

埃菲社记者：昨天你就有关涉港问题表示，如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以反制。请问中方的反制措施具体指什么？

赵立坚：目前回答这个问题为时尚早。

追问：个别香港律师团体表示，全国人大涉港国家安全立法违背了基本法。你有何回应？

赵立坚：全国人大常委会副委员长王晨已就涉港国家安全立法决定草案作了说明，国务院港澳办、香港中联办、外交部也就全国人大涉港议程发表了谈话阐明了中方立场，建议你仔细查阅。

这里我想强调的是，中国政府坚持贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

环球邮报记者：孟晚舟的案子在加拿大是公开审理的，并且有律师团队为其辩护。但加拿大公民康明凯、迈克尔两人却不能为自己辩护。对此你有何评论？

赵立坚：关于康明凯、迈克尔两名加拿大公民个案，中方已多次阐明立场，他们涉嫌从事危害中国国家安全活动，中国司法机关依法独立办案，依法保障有关加拿大公民合法权利。中方敦促加方切实尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。

我想强调，中方始终依法保障康明凯、迈克尔的合法权益。

追问：中方是否期望加方周三宣布释放孟晚舟？如果加方这么做了，中方是否会尽快释放康明凯和迈克尔？

赵立坚：我已经非常明确地阐明了中国政府在有关问题上的立场。

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