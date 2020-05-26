驻中非大使与世卫驻中非代表互致信函：共建人类命运共同体

陈大使向中非政府转交防疫物资

人民网约翰内斯堡5月26日电 （记者万宇）班吉消息：近日，中国驻中非共和国大使陈栋同世界卫生组织驻中非代表塞兰德就在中非加强抗击新冠疫情合作互致信函。

塞兰德在4月24日的来信中诚挚感谢中国为加强中非防控疫情能力所做贡献。塞表示，中国慷慨解囊，向世卫组织捐款2000万美元，其中7万美元被分配至世卫组织驻中非代表处。此外，中国政府和马云公益基金会还向包括中非在内的各个非洲国家提供了大量防护服、试剂盒及药品等防疫物资。世卫组织高度赞赏在中非与中国建立的双边、多边合作伙伴关系，认为中国政府履行承诺，改善了中非人民健康状况。

陈栋大使在5月15日给塞兰德的回信中强调，中方愿在中非抗疫斗争中加强双边与多边合作。陈大使表示，自新冠肺炎疫情爆发以来，世卫组织及国际社会积极支持中国抗击疫情。中国成功遏制国内疫情离不开包括中非在内的国际社会对中国抗疫的支持。目前，中国政府和人民正在同谭德塞总干事领导下的世卫组织密切合作，对遭受疫情的国家进行大规模援助。

陈大使指出，我们的星球是个地球村，人类的命运紧密相连。因此，中方主张建立人类命运共同体与卫生健康共同体，赞赏并欢迎一切抗击疫情的努力。中国使馆愿与中非政府、世卫组织驻中非代表处以及其它各国际和区域合作伙伴加强协作，共同应对新冠肺炎疫情挑战。

连日来，中非《民主报》、《燕子报》、《中非晨报》、《传媒无限报》、卢卡电台、班吉电台等主流媒体纷纷报道陈大使与塞互致信函原文，并配发社论，高度赞赏中国为中非抗击疫情做出的杰出贡献，强调以美国总统特朗普为首的那些对中国持消极态度的人都应认识到，中国对包括中非在内的所有国家来说，都是抗击疫情的最好战略同盟。

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