综述：欧洲新冠疫情持续缓解　防疫形势仍不容乐观

新华社里加5月25日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲多国25日发布的数据显示，欧洲地区新冠疫情持续缓解，一些国家相继宣布新一轮解禁措施，但地区总体防疫形势仍不容乐观，一些国家限制措施被迫延长。

黑山总理马尔科维奇25日在新闻发布会上说，黑山是欧洲首个新冠确诊病例清零的国家。根据黑山卫生部公布的数据，黑山现存确诊病例24日清零。

爱尔兰和卢森堡25日宣布，两国当天或过去24小时无新增死亡病例。爱尔兰自3月21日以来首次出现无新增死亡病例。

意大利新冠疫情也继续趋缓。自25日起，意大利开始对15万名居民进行血清检测，以便更好了解新冠病毒蔓延程度。

波兰卫生部长舒莫夫斯基25日宣布，波兰已度过疫情高峰时段，尽管“疫情仍在蔓延，但已不是滚雪球式的增长”。瑞典公共卫生局当天表示，瑞典养老院新冠感染病例在减少。

随着疫情缓解，欧洲一些国家纷纷宣布新一轮解禁措施，旨在促进复工复产、恢复经济。

英国首相约翰逊25日宣布，政府将允许英格兰“非必需”零售业店铺从6月开始逐步恢复经营，但计划实施仍需根据疫情最新状况来决定。

卢森堡首相贝泰尔25日宣布新一轮“解禁”方案：自29日起，在严格遵守1.5米社交距离的前提下，餐馆、咖啡馆恢复营业；体育馆重新开放；允许在室外开展超过20人的体育、文化和宗教活动，但必须保持2米以上的社交距离。

在爱尔兰，解禁和复工复产共分5个阶段，每个阶段相隔3周。第一阶段至6月8日，在此期间，从事户外工作的人可逐步恢复工作，允许部分商业和室外公共设施恢复营业，允许4人以内的聚会，但必须遵守2米社交距离的规定。

希腊25日开始实施第四阶段解禁措施，餐厅、咖啡馆和酒吧恢复营业。同日，渡轮恢复运营，希腊各岛屿间旅行禁令取消。

比利时25日起扩大复课范围，小学一、二年级及初中二年级部分学生重返校园。波兰当天也重新开放了小学部分年级，允许9岁以下学生返校。捷克小学开始复课，一些旅游景点和餐馆等也开始恢复营业。

匈牙利外长西亚尔托25日在社交媒体上说，匈牙利与塞尔维亚边界已于当日重新开放。西亚尔托当天还与奥地利、捷克和斯洛伐克外长举行视频会议，四国外长一致同意暂定6月15日彼此重新开放边界。塞尔维亚和黑山也计划自6月1日起重新开启与一些邻国的边境。

在民航方面，葡萄牙航空公司25日公布了6月至7月的航班时刻表，逐步恢复客机服务。希腊爱琴航空公司5月下旬起将逐步恢复与欧洲主要枢纽城市的航班。此外，拉脱维亚波罗的海航空公司、德国汉莎航空公司等已恢复部分跨国航班。另据立陶宛国家广播电视台报道，波罗的海三国间汽车交通服务已恢复。

虽然多数欧洲国家疫情发展向好，但个别地区仍出现聚集性感染，防疫形势仍不容乐观，德国等国的社交限制措施被迫延长。

据德国媒体25日报道，德国下萨克森州莱尔地区一家餐馆发生聚集性感染。截至24日，有14名去过这家餐馆的顾客被确诊感染新冠病毒，133名相关人员被强制居家隔离。德国首都柏林的防疫形势也不容乐观。柏林市卫生部门25日说，柏林新冠病毒的基本传染数升至1.37，连续3天超过1.2的警戒线。

捷克卡尔维纳市近日发生聚集性疫情。截至目前，已有212名矿工及其密切接触者确诊。捷克卫生部长表示，该地区各项限制措施仍需继续14天。

希腊政府宣布，将与意大利、英国、西班牙、荷兰间航空客运禁令延长至5月31日，与阿尔巴尼亚、北马其顿、土耳其的民航禁令延至6月14日。

据意大利媒体报道，在刚过去的这个周末，米兰、罗马等地少数民众在过夜生活时不遵守保持社交距离和佩戴口罩等防疫规定。意大利政府原定6月3日解除民众跨大区流动的禁令，意大区及自治区事务部长弗朗切斯科·博恰25日表示，如果民众不遵守安全距离等方面规定，政府可能会推迟解除这一禁令。（执笔记者：郭群；参与记者：田颖、于涛、潘革平、陈占杰、李晓鹏、石中玉、温新年、杨晓红、张家伟、张琪、陈序、和苗、郭明芳、袁亮）

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