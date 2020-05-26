新华社伦敦5月26日电 专访：构建人类命运共同体是应对全球危机的正确选择——访英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里

新华社记者顾震球 于佳欣

“中国坚持合作共赢，秉持人类命运共同体的理念一以贯之，在此次疫情应对中更是得到充分体现。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里日前对新华社记者表示。

5月24日，十三届全国人大三次会议举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问。佩里在会后接受了记者专访。

“记者会上中方关于对外政策的阐述给我印象最深的一点是，尽管面对外部压力，中国外交政策依然保持了连贯性和一致性。”佩里说。

他说，中国一直致力于与全球各国共同努力、合作共赢，秉持这样的理念，中国以负责任的态度，不断为全球发展作出贡献。“中国在应对疫情时表现出来的实事求是的态度和分享互助的做法，就很好地表明了这一点。”

尽管疫情为各国交往按下“暂停键”，但中国外交并没有止步，而是开启了以电话、书信、视频为主渠道的“云外交”模式。

对此佩里认为，中国主动援助受疫情冲击的国家，并与国际社会共同加强公共卫生治理合作，展现了负责任大国的作为担当，也是人类命运共同体理念的鲜明写照。

而这一理念也在中国推进“一带一路”建设中充分体现。“‘一带一路’倡议帮助亚洲强化了与欧洲、非洲等地区的联系。中国还帮助大量沿线国家和地区加强基础设施建设，提高了当地经济发展水平，提升了当地人民福祉。”他说。

近年来，保护主义、单边主义、霸权主义等频频抬头，而疫情期间更是愈演愈烈。一些将疫情政治化的行为也不断破坏全球合作抗疫的努力。佩里认为，全球化和多边主义是全球经济发展的趋势。如果作出与此背道而驰的选择，世界经济可能因此陷入衰退泥潭。

“通过此次疫情，我们能更深刻感受到，任何一个国家都无法独善其身，构建人类命运共同体才是应对全球危机的正确选择。”佩里说。

今年是中欧建交45周年。佩里表示，近年来，双方在应对气候变化、维护多边主义等领域形成广泛共识，也在此次抗疫中实现了良好合作。疫情过后双方更需要加强合作，早日迎来经济恢复和发展。

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