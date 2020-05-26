综合消息：拉美新冠疫情持续蔓延 巴西累计确诊病例超37万

新华社墨西哥城5月25日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠疫情25日持续蔓延，其中巴西累计确诊病例超过37万例，秘鲁累计确诊病例超过12万例。

巴西是拉美地区病例最多的国家。巴西卫生部25日数据显示，该国新增确诊病例11687例，累计确诊374898例；新增死亡病例807例，累计死亡23473例。

秘鲁卫生部25日数据显示，该国新增确诊病例4020例，累计确诊123979例；新增死亡病例173例，累计死亡3629例；新增治愈病例1154例，累计治愈50949例。总统比斯卡拉表示，医疗部门将对居家隔离的确诊患者进行跟踪检测，并从下周开始上门为他们提供治疗。

智利卫生部25日数据显示，该国新增确诊病例4895例，累计确诊73997例；新增死亡病例43例，累计死亡761例；累计治愈29302例。智利公共工程部部长阿尔弗雷多·莫雷诺确诊感染新冠病毒，这是智利政府首名确诊的高级官员。

厄瓜多尔卫生部25日宣布，该国新增确诊病例599例，累计确诊37355例；新增死亡病例95例，累计死亡3203例。总统莫雷诺日前说，厄瓜多尔正处于困难时期，政府已投入7.6亿美元应对公共卫生危机。

哥伦比亚卫生和社会保障部25日说，该国新增确诊病例806例，累计确诊21981例；新增死亡病例23例，累计死亡750例；新增治愈病例249例，累计治愈5265例。哥伦比亚第二大城市——安蒂奥基亚省省会麦德林当天先行试点开放3座大型购物中心，预计约1500人将返岗。

还有一些拉美国家25日更新了疫情数据：墨西哥累计确诊71105例，死亡7633例；阿根廷累计确诊12628例，死亡467例；巴拿马累计确诊11183例，死亡310例，治愈6279例；多米尼加累计确诊15073例，死亡460例，治愈8285例；古巴累计确诊1947例，死亡82例。（执笔记者：闫亮；参与记者：周星竹、郝云甫、尹南、张笑然、林朝晖、高春雨、张国英、吴昊、倪瑞捷、苏津）

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