综合消息：非洲新冠确诊病例超11万 多国领导人呼吁团结抗疫

新华社内罗毕5月25日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心25日的新冠疫情数据显示，非洲地区累计确诊病例112290例，累计死亡3359例，累计治愈44920例。

5月25日是“非洲解放日”。当天，非洲多国领导人发表讲话，呼吁团结抗疫。非洲联盟委员会主席法基当天说，面对新冠疫情大流行以及相关危害，非洲应加强自身应对能力，包括进一步推动工业化进程、确保食物充足，并创造就业机会。

非盟轮值主席、南非总统拉马福萨当天呼吁发达国家、多边机构和慈善界向全世界特别是非洲的脆弱国家提供必要的人道主义支持。

佛得角总统丰塞卡当天发表电视讲话说，新冠疫情给非洲社会经济发展带来重大影响，但非洲人民将共同努力度过这一艰难时期。

中国支援非洲多国抗疫的行动获赞。中国抗疫医疗专家组圆满完成在津巴布韦的工作任务后，25日乘包机离津赴赤道几内亚。津巴布韦新闻部长穆茨万古瓦到机场送行。穆茨万古瓦说，中国专家组不远万里前来支持抗疫，密集开展交流走访工作，分享宝贵经验，提出中肯建议，极大增强了津抵御疫情、维持经济社会正常运转的能力和信心。

几内亚比绍25日收到来自马云公益基金会等机构的第三批捐赠物资，包括该国急缺的检测试剂盒。几内亚比绍卫生应急行动中心主任迪奥尼西奥·昆巴对此表示感谢。

一些非洲国家在考虑调整防疫政策。加纳总统阿库福-阿多24日说，加纳正在考虑放松有关管制措施，目的是“恢复社会经济生活”。

莫桑比克卫生部日前设立疫情服务热线，以避免过多的人因怀疑自己可能感染新冠病毒而前往医院。接听热线的医务人员会提供有关症状的信息及求医指导，并受理针对违反隔离措施、危害公共健康行为的举报和投诉。（执笔记者：杨臻；参与记者：邢建桥、张玉亮、肖玖阳、王松宇、吴长伟、张改萍、许正、王守宝、杨孟曦、文浩、赵宇鹏、聂祖国、荆晶、白林、郑扬子）

(责编：张信凤、燕勐)