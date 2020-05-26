【大使看中国】孟加拉国驻华大使：中国是全球抗击疫情的关键力量

新华网北京5月26日电（朱梦娜）“令人振奋的是，在习近平主席的带领下，中国在抗击疫情中发挥着重要作用，是全球抗击疫情的关键力量。”在中国两会召开之际，孟加拉国驻华大使马赫布·乌兹·扎曼接受了新华网独家专访。

孟加拉国驻华大使马赫布·乌兹·扎曼。（孟加拉国驻华大使馆供图）

中国是全球抗击疫情的关键力量

谈到孟中两国的抗疫合作，扎曼表示，新冠肺炎疫情暴发后，孟中两国政府互赠医疗物资，这充分表明在疫情暴发的危机时刻两国互帮互助、相互支持的友好情谊。

扎曼强调，越是在艰难的时刻，孟中两国越需要共同努力、同舟共济，应对新冠病毒传播所带来的威胁。孟加拉国需要学习中国在检测和追踪密切接触者、密切接触者的消毒和隔离、新发病例早诊断以及临床和病理干预机制方面的先进技术和经验。

“新冠肺炎疫情是对全人类的威胁，国际社会应携手合作，共同抗击新冠病毒。”扎曼说，“令人振奋的是，在习近平主席的带领下，中国在抗击疫情中发挥着重要作用，是全球抗击疫情的关键力量。”

他呼吁国际社会从人道主义的角度看待全球抗击疫情的战斗，而不应将疫情政治化，“因为没有哪个国家能够独善其身。”

中国的扶贫经验值得他国借鉴

谈到中国的扶贫脱贫计划，扎曼认为，这是人类历史上最大规模的减贫盛举，在短时间内奇迹般地让整个国家的科学进步和经济发展进入快轨道。中国的扶贫模式和经验值得他国借鉴学习。

扎曼说，近年来，中国采取结对帮扶、偏远山区易地扶贫搬迁、发展农产品加工和旅游业等政策，多达9300万贫困人口实现脱贫。中国在农业多样化发展领域的探索，不仅为消除贫困提供了很好的经验，也为工业发展奠定了坚实的基础。

“一带一路”倡议为全人类谋福祉

谈到共建“一带一路”时，扎曼说，中国坚定不移地奉行对外开放政策，继承和发扬丝绸之路精神，提出了“一带一路”倡议。在该倡议下，相关经济和金融机构将发展中国家的人力资源转化为人力资本，以此消除贫困，为全人类谋福祉。

扎曼还强调，“一带一路”倡议下的区域一体化和互联互通不仅扩大了中国的进口，也为包括孟加拉国在内的大多数亚洲发展中国家带来了外商直接投资。

“最重要的是，中国政府致力于推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，倡导更加公正合理的国际秩序。”扎曼说，“在此基础上，世界经济体之间相互依存的程度日益加深，为实现我们的发展目标创造了有利条件。”

孟中两国将创造新机遇、释放新潜能

谈到孟中两国关系，扎曼表示，两国一直保持着和平友好的双边关系。近年来，两国关系进一步发展成为战略合作伙伴关系。谢赫·哈西娜总理和习近平主席的远见卓识，引领着孟中两国的友谊互信。

“中国是孟加拉国在贸易和投资领域的重要合作伙伴”，扎曼说，今年是孟中两国正式建交45周年，两国将创造新的机遇，释放双方合作潜能，增强双边合作动力。“我希望两国能重点在数字基础设施、经济治理领域携手合作，以真正释放双方主要经济领域和战略部门现代化的潜能，为投资者提供良好环境，促进双边贸易往来与人文交流，真正提升两国人民福祉。” 扎曼强调，孟中两国应发挥带头作用，加速推进孟中印缅经济走廊建设，造福本地区的广大人民。

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