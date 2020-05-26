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通讯：埃及开放部分酒店以重启旅游业

2020年05月26日14:31  来源：新华网
 

　　新华社开罗5月25日电 通讯：埃及开放部分酒店以重启旅游业

　　新华社记者李碧念 玛尔瓦·叶海亚

　　在埃及宣布关闭酒店近两个月后，莫赫里斯·马拉克拿到了埃及卫生部发放的健康证，这意味着他的酒店终于可以重新开业了。

　　马拉克在埃及首都开罗以南500多公里的基纳省经营着一家四星级酒店。为满足卫生部要求，他在酒店门口安装了消毒门，雇佣了医生，并对餐厅采取诸多措施以保证顾客就餐时的距离。

　　除马拉克的酒店外，此次重新开业的还有红海、亚历山大和开罗等五个省的70多家酒店。

　　旅游大省红海省酒店协会主席阿拉·阿凯勒告诉新华社记者，红海省共有252家酒店，其中83家向埃及卫生部申请了健康证，但只有41家获批。

　　阿凯勒介绍，尽管部分酒店重新开业，但红海省内公共海滩仍将关闭，酒店内的海滩可在采取严格预防措施后重新开放。私人游艇可重新运营，但如果违反防疫措施，将被吊销执照并罚款。

　　重新开放酒店是埃及政府为重启国内旅游业作出的决定。埃及旅游和文物部长哈立德·阿纳尼5月3日表示，在满足相关条件后，埃及境内部分酒店将重新开放。

　　阿纳尼说，6月1日前符合条件的酒店只能开放25%的房间，6月1日后可开放50%的房间。酒店必须配备诊所和医生，为顾客提供个人防护用品，禁止举行婚礼或大型集会。

　　此外，每家酒店必须指定一个楼层专门用于隔离新冠确诊或疑似病例。餐厅也受到很多限制，如不得提供自助餐，不得提供水烟，就餐时必须保持一定距离等。

　　阿凯勒说，尽管埃及重新开放部分酒店可以刺激国内旅游业发展，让一部分失业者重新工作，但由于埃及国际航班仍然停飞，国内旅游收入无法弥补疫情对旅游业造成的损失。

　　“此次开放部分酒店只是一次试点，目的是检验埃及旅游业是否已经准备好重新运行。”阿凯勒说。

　　旅游业是埃及主要收入来源之一。埃及央行3月公布的数据显示，2019年埃及共接待超过1300万游客，旅游收入逾130亿美元。

　　新冠疫情发生后，为控制疫情蔓延，埃及政府采取了宵禁、关闭海滩和酒店、关闭博物馆和考古场所、暂停所有国际航班等多项措施，但这些措施也给埃及旅游业造成严重冲击。据埃及官方估计，2019至2020财年（2019年7月至2020年6月），埃及旅游收入预计减少50亿美元。

(责编：张信凤、燕勐)
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